長榮雅加達飛台北遇亂流！飛機餐灑滿地　6空服員受傷

▲長榮航空從雅加達飛往台北的班機遭遇亂流，6名空服員受到輕傷。（圖／長榮航提供）

記者蔡亞樺／台北報導

長榮航空昨（11日）一架從雅加達飛往台北的777-300ER班機，遭遇到亂流，由於正值供餐，餐點掉滿地，造成6名空服員受傷，幸好班機順利飛抵桃園機場，搭乘該班機的網友分享餐點灑落在地板的畫面，還苦笑說，謝謝亂流帶來可樂洗頭初體驗，也辛苦空少空姐。

一名網友在社群平台Threads張貼亂流發生後餐點全部掉落在地面的短片與照片，影片中看見餐盤放置的麵包、杯子東倒西歪，乘客衣褲、鞋子也被食物醬汁噴濺到，機艙內滿目瘡痍。

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長榮航空指出，昨日一架777-300ER客機執行雅加達-台北BR238飛航任務，航班於當地時間下午2時48分離場，起飛後約2小時，於巡航高度3萬7千呎遭遇不可預期亂流，旅客無人受傷。

長榮航空表示，由於正值供餐之際，有6位空服員輕微受傷，所幸無大礙。該班機於台北時間晚間9時16分安全抵達桃園機場後，公司已協助安排受傷空服員就醫，經檢查及包紮後此6位空服員均已回家休養。

長榮航空特別呼籲，搭機時務必全程繫好安全帶，以確保飛航安全。