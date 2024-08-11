獻給林郁婷！大票人號召「這輩子第一次接機」　返台班機曝光

▲林郁婷奪女子57公斤級金牌。（圖／路透）



網搜小組／劉維榛報導

「台灣女兒」林郁婷對決波蘭選手塞雷梅塔（Julia Szeremeta），以5比0壓倒性奪金，她更把榮耀獻給台灣，「我做到了，I Can Do It，台灣人可以做到的！」這讓許多粉絲紛紛狂問，閉幕式後，林郁婷會搭哪班飛機返台，想把這輩子第一次接機獻給這位台灣之光。

一名網友在《Threads》表示，想把這輩子第一次接機獻給林郁婷，因此求問林郁婷會搭哪一架班機返台，「是幾月幾號幾點？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，網友紛紛熱心回應，「剛剛愛爾達的主播說是星期二」、「剛剛看到有人說禮拜二」、「8/13早上到」、「8/13，07：10到喔～長榮航空」、「早上的會很累，不過很值得，飛機可能會延誤也有可能早到」、「8/13 BR-88」、「長榮BR88，表定7:10抵達桃園機場第二航廈，1F接機大廳」。

巴黎奧運將在台灣時間12日凌晨3點舉行閉幕式，林郁婷2度叩關奧運，在遭抹黑性別之下，她仍堅定完成奧運金牌夢，兌現用拳擊讓世界看見台灣的承諾，如外界所預料，她被選為中華代表團閉幕式女掌旗官，搭配連2屆登上奧運的「台灣最速男」楊俊瀚。而參加閉幕式的選手們，也都會搭同班機返台。

「2024巴黎奧運閉幕式」掌旗官、教練及選手出席名單如下：



拳擊（10）：林郁婷（女掌旗）、陳念琴、吳詩儀、黃筱雯、甘家葳、賴主恩、曾自強教練、柯文明教練、劉宗泰教練、羅尚策教練

桌球（2）：鄭怡靜、鄭佳奇教練

霹靂舞（2）：孫振、蘇志鵬教練

田徑（4）：楊俊瀚（男掌旗）、彭名揚、曾孝生教練、蔡易達教練