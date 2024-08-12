輕拍空服員手臂！退役球星遭上銬帶下飛機　列入拒載黑名單

▲美式足球非裔球星戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美式足球非裔退役球星戴維斯（Terrell Davis）7月搭乘聯合航空班機，飛行期間，他拍了空服人員手臂提醒需要冰塊，卻被對方指控惡意攻擊，當飛機降落後，在眾人面前被上銬帶走，列入黑名單。戴維斯事後透過社群媒體公開這起事件引發關注，聯合航空如今已向他致歉，並開除做出不實指控的空服人員。

BBC、衛報報導，事發於7月13日，戴維斯與家人搭乘聯合航空班機從丹佛飛往加州，在機上提供飲料服務期間，他的兒子想向空服人員要一杯冰塊，但空服員似乎沒有聽到，繼續沿著走道往前走，戴維斯為了替兒子要到冰塊，便輕拍空服人員的手臂，想引起對方注意。沒想到這名空服人員當場大喊「別打我」，接著離開現場。

▲這起狀況發生在機上提供飲料服務期間。（示意圖／達志影像／美聯社）

戴維斯對於空服人員的舉動感到困惑，附近乘客也目睹整個過程。然而就在飛機降落約翰韋恩機場（John Wayne Airport）時，眾人被告知必須待在座位上，接著聯邦調查局（FBI）與地方當局人員登機，並他的妻子與3個孩子面前把他上銬帶走，且不給任何解釋。

戴維斯透露，事發當下，整個班機的乘客安靜地看著，且空服人員指控的內容明顯與事實有出入，「我當時感到被羞辱、尷尬、無能為力，也相當憤怒」。戴維斯後來很快就被釋放，聯邦調查局認定他並沒有做錯任何事。然而整起事件並未就此落幕，他還收到聯合航空把他列入拒載黑名單的通知。

針對整起事件，聯合航空透過聲明表示，已向戴維斯致歉，開除做出不實指控的空服人員，並把戴維斯從禁飛黑名單中除名。