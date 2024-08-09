設非軍事區、建金廈大橋！　金門議會2政團破百人連署書遞交立院

▲金門議會2政團，邀集縣代、村里長發起連署書，並遞交立院表達訴求。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚／金門報導

金門縣議會跨黨派問政聯盟、金門縣議會無黨籍聯盟政團5日提出金廈大橋、非軍事區相關議題，邀集金門縣代表、村里長向兩岸發聲喊話記者會，共連署破百人金門民意代表並將遞交給行政院、立法院院長韓國瑜及金門縣政府連署書，希望聽到金門鄉親訴求及聲音，具體實現金門鄉親的願望並給金門一個機會。

金門縣議會為金門基層民意代表，5日響應金門縣議會跨黨派問政聯盟政團與無黨籍聯盟政團之號召，聚首會商基層民意心聲與金門未來發展方向。並也本於「我的家鄉我的愛」之赤誠，承諾將以「民生第一，經濟優先」為使命，共同攜手為金門未來發展與鄉親福祉而努力。茲藉諸基層民意之感謝與訴求，籲請兩岸政府納為共融發展政策參採：

一、 感念陸水供金

「陸水供金」工程，造福金門百姓，並解決長年飲用水匱乏之苦。今（5）日為兩岸通水六週年紀念日，金門人心存感激，當以「飲水思源」之心，並向兩岸政府致敬，也感謝所有投入參與「陸水供金」工程人員功勞。希望未來兩岸政府在「通水」合作的基礎上，能夠進一步開啟「通電」、「通橋」、「通氣」等民生建設，為金門融合發展立下宏基。

二、 全力支持「金廈大橋」鳩工興建

金門、廈門咫尺之隔，自古相互依存，同文同種，同為傳承炎黃子孫之血脈。2001年1月2日兩岸「小三通」正式啟動，便捷航運渠道讓兩地人民生活關係更為密切，經濟生活圈儼然已成大環境趨勢。

今日欣見陸方啟動「廈金大橋」鳩工興建，前瞻未來金廈兩岸經濟共融發展前景，自是萬眾矚目，繁榮可期，更彰顯其重大意義。

殷盼政府能夠以「民生為本」，在兩岸本於平等、互利、互惠與和平穩定發展的前提下，共同合力讓「金廈大橋」建設早日實現，成就金門廈門共融發展美好希望。

三、 持續倡議「金門縣為非軍事區」試點

歷史殷鑒告誡世人，遠離戰爭始能開創萬世太平。祖輩親歷「古寧頭戰役」、「八二三砲戰」、「九三砲戰」，深刻體認戰爭之殘酷與無情，每當憶及，餘悸猶在。俄烏兩國開戰已逾二年，平民生靈塗炭，顛沛流離失所，景況淒涼慘絕，讓人不忍卒睹，是為血淋淋之事實例證。

為避免吾等後輩子孫重蹈戰事之苦難，籲請政府重視金門基層民意心聲，將金門縣作為「非軍事區」之試點，讓百姓遠離爭戰，安居樂業過生活。

四、 籲請公布「0214」海難調查真相，釋放胡姓釣客返金

「0214」為金門海域發生海巡人員執法，肇致二位陸籍漁民落海身亡事件。對此意外不幸之憾事，吾人敬表哀悼同情，在此除向當事人家屬表達人道上關懷與慰問，也殷望兩岸政府在此事處理儘快回歸理性立場，摒棄政治歧見，由司法機關依法審理，調查肇因真相，以及責任歸屬，還給兩造和家屬公道，讓「0214」悲情儘快落幕，死者早日入土安息。

再者，近來金門海域接連發生數起漁船取締衝突，致使兩岸關係緊繃，雙方協商陷入停擺。尤以金門胡姓釣客因濃霧迷航誤入管轄海域，遭大陸留置已4個多月，其間溝通無門，協商無道，讓當事者與家屬平白遭罪，或容有政治干擾因素影響疑惑，我們不能主觀臆斷，憑添雙方矛盾困擾。惟吾願此提出呼籲訴求，請求陸方當局秉持向來一貫處理兩岸事務糾紛方式，將「民事歸民事」、「政治歸政治」，由司法機關依法處理胡姓鈞客事件，儘快讓事件落幕，讓其返金與家人團聚。

「金門要繁榮進步，人民要過好生活」，是此刻平民一致心聲。所以殷盼兩岸領導人，能夠金門一個機會，讓金門承負兩岸經濟建設合作之先試大任。相信惟有兩岸遠離爭戰、彼此和諧共融，才能開創兩地經濟繁榮，造就人民生活富裕與社會安康，這也是現階段兩岸政府跨時代的歷史使命和重要責任。