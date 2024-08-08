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「金門戰鬥營」超夯！首梯41學員乘甲車馳騁沙場　實彈射擊超震撼

▲▼國防部「金門戰鬥營」名額相當搶手。（圖／記者林名揚翻攝）

▲國防部「金門戰鬥營」名額相當搶手。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

國防部今年首梯「金門戰鬥營」5日搭乘c130抵達金門展開5天4夜活動，來自全國各地的41位學員們6日上午首先在金門防衛指揮部擎天廳舉行開訓典禮，隨後展開一連串的課程，參訪金門歷史風貌，並親眼見證蛙人部隊的堅實戰力。由於戰鬥營收費低廉、物超所值，每年報名人數相當踴躍，甚至還要抽籤才能參加。

「金門戰鬥營」行程包括走訪太武山、擎天廳、金門文化園區管理所、兩棲戰技、實彈射擊、雷霆萬鈞、湖井頭戰史館、夜訪金城參訪擎天廳及馬山海防哨所，藉由實地走訪戰地，體會戍守外島前線官兵的日常。

▲▼國防部「金門戰鬥營」名額相當搶手。（圖／記者林名揚翻攝）

此外，也安排學員觀摩陸軍海龍蛙兵戰技訓練課程，由受訓中的陸軍兩棲偵察營學員示範蛙操，並指導學子實際操作，使其感受官兵辛勤訓練過程。其中實彈射擊是許多參與戰鬥營的學員最期待的課程之一，金門戰鬥營學員也在紅山靶場進行「百步穿楊」的課程，藉由T91步槍射擊體驗，讓學員感受步槍射擊的震撼力與性能，進而提升全民國防教育成效。更特別安排學員試乘CM34裝步戰鬥車體驗馳騁沙場的戰地氛圍讓學員驚奇又興奮。

▲▼國防部「金門戰鬥營」名額相當搶手。（圖／記者林名揚翻攝）
8日上午金防部特別安排金戰營第一梯次的全體學員到中心教練場，由金防部金門守備大隊副大隊長雍正龍全程陪行，讓學員認識國軍CM-21裝甲人員運輸車與CM-23迫砲車，由教官進行甲車配備的各項武器與裝備的解說與介紹，在做好一切安全維護的情況下，讓每位學員都輪流登上甲車，實地感受作戰時甲車載運軍人穿梭叢林、馳騁沙場的戰地氛圍。

▲▼國防部「金門戰鬥營」名額相當搶手。（圖／記者林名揚翻攝）

有學員表示，因為想要體驗戰地風光才來參加戰鬥營，今年是第2次參加，但兩年的行程不一樣，每天都很快樂。最印象深刻的是到湖井頭看展，每次看他都會很想哭。

▲▼國防部「金門戰鬥營」名額相當搶手。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼國防部「金門戰鬥營」名額相當搶手。（圖／記者林名揚翻攝）

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