流感非冬天季專利！6月底疫情達高峰　接種疫苗最有效

▲楊堅醫師說明流感由流感病毒引起，症狀與普通感冒有所區別。（圖／花蓮醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

雖然流感通常被認為是冬季的專利，但實際上，流感在炎熱的夏季依然存在。今年6月底的流感統計數據顯示，流感疫情達到一波高峰。

流感和普通感冒的症狀相似，但其病原體卻不同。流感由流感病毒引起，通常症狀發作較為突然，初期包括發燒、頭痛、喉嚨痛，七到八成的患者會出現咳嗽，並伴隨全身痠痛和倦怠。這些症狀使得流感與普通感冒有所區別，常常導致民眾誤判病情而延誤就醫。



衛生福利部花蓮醫院楊堅醫師表示，預防流感最有效的方法是接種流感疫苗。此外，個人防護措施也不可忽視，包括保持手部清潔、在密閉或擁擠的公共場所佩戴口罩、不觸摸口鼻等。特別是今年流感與新冠病毒共同流行，民眾若出現發燒、咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等類似流感的症狀，可使用新冠家用快篩進行輔助檢測。

▲醫師說明流感的病程與樣態。



如果出現呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應立即就醫。對於症狀輕微的感冒患者，應考慮門診追蹤或在家休息，讓身體依靠免疫系統進行自我修復。因國人習慣在生病時選擇至大醫院急診，而導致急診室擁擠不堪，更提高感染風險，使得病人更容易因接觸其他病原體而發生重複感染。



楊醫師強調，面對流感，疫苗接種和個人防護措施依然是關鍵。有需要民眾可在衛福部公告接種規範時間，洽詢本院或透過疾管署「流感防治一網通」網站選擇方便的合約院所接種。民眾應提高防疫意識，積極接種流感疫苗，遵守防護規範，以維護自身和家人的健康。