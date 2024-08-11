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「我又被打了」台鐵員工心聲曝　產工嘆：公司沒給予協助

▲▼台鐵企業工會不滿交通部急就章進行台鐵公司化改革，五一發起全面罷工不出勤，表定列車全部停駛，僅有加開少部分臨時列車,台鐵五一罷工。台鐵,勞工,一例一休,輪班制,變形工時,交通,大眾運輸,火車,鐵道,月台,列車長（圖／記者李毓康攝）

▲台鐵產工秘書朱智宇指出，一名運務人員遭到旅客攻擊毆打，台鐵沒給予協助或。非當事員工。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

台鐵今年元旦掛牌公司，欲積極改善員工待遇及工作環境，但台鐵產業工會秘書長朱智宇今（11日）指出，一名運務人員阻止旅客在車站內騎腳踏車卻被毆打，至今已被旅客攻擊2次、恐嚇1次，這3次台鐵公司沒有給予協助或加強措施，還有員工向他反映，在台鐵工作挫折大於成就，沒被打就不錯了。

「抱歉，我又被打了」朱智宇今在臉書發文分享台鐵員工的日常工作情形，提及C師傅是他剛上任台鐵產祕書長首個協助的案件，他剛收到訊息，C師傅再次被旅客攻擊毆打，因為阻止旅客在車站內騎腳踏車，這也是C師傅申請第3次協助，至今已經被旅客攻擊2次、恐嚇1次。

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朱智宇表示，這3次過程中台鐵沒有任何一次給予協助，或任何加強措施，沒有鐵路警察、沒有保全站崗，事後訴訟都是自己處理，若沒有產工提供的法律諮詢，C師傅甚至還要自掏腰包尋求法律協助。

▲▼台鐵運務人員反映阻止旅客在車站內腳踏車，遭到旅客攻擊毆打。（圖／翻攝朱智宇臉書）

▲台鐵運務人員阻止旅客在車站內騎腳踏車，遭到旅客攻擊毆打。（圖／翻攝朱智宇臉書）

他感嘆，這就是台鐵運務人員的日常，站務人員與車長是大家旅途中最常遇到的台鐵人員，也是最常與旅客發生糾紛的職種，小從辱罵大至毆打，這些是運務人員無法避免的職災。

朱智宇指出，運務人員要從事的工作，不是外界認為簡單的售票，從售票、剪收、旅客嚮導、協助無障礙服務、行車運轉，為了平安讓旅客進站到出站。前陣子凱米風災襲來，運務人員也不畏風雨到車站上班，24小時維持鐵路運輸保持暢通。

但朱智宇說，這些不被看見的付出，也讓國人輕視運務人員專案與重要性。運務人員會第一線面對旅客，成為旅客對台鐵不滿的情緒出口，誤點罵運務、找不到車站出口也是罵運務、買不到便當也是罵運務，連要求逃票旅客補票，都要被旅客痛罵一頓加上投訴，旅客才願意付幾十元的錢補票。

朱智宇說，甚至有師傅跟他說，在台鐵裡頭工作挫折大於成就，因為大多都是被罵，沒被打就不錯了，久而久之也對於台鐵失去信心，連最基本保護員工都做不到的公司，自然也不相信能夠做好什麼安全。

他表示，台鐵公司化的第1年，每個車站跟單位牆上都貼著有董事長簽名的安全憲章，但員工的生命安全顯然不在這裡。

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