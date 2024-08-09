愛人同志變運毒同夥！「世界藥房」訂毒包來台　狂削黑市30倍價

▲刑事局人員從毒郵包一路溯源查獲大批毒品以及運毒集團 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

愛人同志變成販毒同志！刑事局南部犯罪打擊中心破獲一起走私毒品，這個運毒集團從印度以郵包方式寄送到台灣，自以為沒人發現，但沒想到其實海關早就鎖定，並且通報警方向上溯源，就在檢察官指揮辦案下，一口氣在東港將他們抓了。

刑事局南部犯罪打擊中心在2年前的11月就接獲海關通報，表示有從印度寄入的包裹當中有第四級毒品「假黃麻鹼」藥錠，所以成立專案小組一路追查，這才發現背後是一個運毒集團，主嫌林姓男子教唆譚姓同夥從素有「世界藥房」之稱的印度寄送感冒藥錠，等到寄到台灣之後才轉手販售，一來一回之間就以黑市價格的30倍來獲取暴利，警方說他們根本不製毒，而是把自己當成是毒品的原料進口商。

▲南打人員從毒郵包當中一路溯源查獲大批毒品以及運毒集團 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

最後警方掌握該集團運毒模式及據點，終將本案7名運毒集團成員查緝到案，詢後全案依毒品危害防制條例罪嫌移請臺灣屏東地方檢察署偵辦，並起訴在案。不過最讓警方意外的是這些集團成員是先透過「特殊管道」認識之後，彼此之間從「人與人的連結」關係當中發展「多重性關係」，之後再演變成為運毒集團，這跟過往互相介紹認識成團的傳統方式不同。

另外警方在查緝過程當中也發現，林姓主嫌持有大量第三級毒品「「甲基-N,N-二甲基卡西酮」，警方表示卡西酮類化合物使用後會引發四肢麻木、肌肉僵硬、產生嚴重幻覺和失去判斷力，對人的生理和心理造成危害，長期服用會誘發潛在攻擊性暴力行為，因而有殭屍毒品稱號。近年國內新興卡西酮類合成毒品廣泛濫用，特別針對年輕族群，以偽裝方式、混雜於咖啡包，依警方過往查緝案例計算，本次查獲毒品原料約可製成近12萬包毒品咖啡包，對於我國社會治安、國民身心健康影響甚鉅。