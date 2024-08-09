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幾個月前心臟病發　女和姊FaceTime「突然變成瑞典口音」傻眼

▲▼女性,胸口,疼痛,摀胸。（示意圖／達志影像）

▲女心臟病發後突然口音改變。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國60歲女子喬吉娜(Georgina Gailey)從來沒有去過瑞典，然而某次她和姊姊視訊通話時，突然發現自己講話有瑞典口音，擔心這可能是中風或失智前兆的她前去就醫，結果意外發現原因與她曾經心臟病發有關。

居住在倫敦西部希靈登(Hillingdon)的喬吉娜，3年前與姊姊FaceTime時，講話方式突然發生變化，姊姊發現她講話出現瑞典口音，然而她這輩子卻從來沒有去過瑞典，自己也覺得十分奇怪。

喬吉娜表示，「我去了醫院，醫生以為我可能是中風，然後我在醫院住了2周，才終於確診」。醫生後來確認喬吉娜罹患的是外國口音綜合症(Foreign Accent Syndrome)，是一種罕見的臨床病症，這種病症通常與腦部損傷有關。

喬吉娜表示，在外國口音出現幾個月前，她曾經心臟病發作，懷疑可能因為這樣導致口音轉變，「每當大家知道我其實是英國人時都覺得有趣，我雖然臉上在笑，但心裡其實很難過，我只有講話會這樣，唱歌時口音聽起來就是英國腔」。

喬吉娜雖然已經拜訪了多位神經科醫師，但仍無法恢復原本口音，她希望透過分享她的故事能幫助提高大眾對於這種疾病的認識，並且促使更多人去研究。

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