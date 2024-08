幾個月前心臟病發　女和姊FaceTime「突然變成瑞典口音」傻眼

▲女心臟病發後突然口音改變。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國60歲女子喬吉娜(Georgina Gailey)從來沒有去過瑞典,然而某次她和姊姊視訊通話時,突然發現自己講話有瑞典口音,擔心這可能是中風或失智前兆的她前去就醫,結果意外發現原因與她曾經心臟病發有關。

居住在倫敦西部希靈登(Hillingdon)的喬吉娜,3年前與姊姊FaceTime時,講話方式突然發生變化,姊姊發現她講話出現瑞典口音,然而她這輩子卻從來沒有去過瑞典,自己也覺得十分奇怪。

SOS! Woman starts speaking in a Swedish accent after heart attack in a rare case of 'foreign accent syndrome' https://t.co/JOonVMZNYb pic.twitter.com/rGEnBvnbNd