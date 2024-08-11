29款「保險套、潤滑液」含致癌物質！　健康組織實測

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29款保險套、潤滑液含致癌物質！　健康組織Mamavation實測

（示意圖／pixabay）

▲英國婦女組織針對市面上販售的保險套、潤滑液等產品進行檢驗。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

近期英國婦女組織針對市面上販售的保險套、潤滑液等產品進行檢驗，結果在當中發現有29項產品含有有毒物質「全氟烷基化合物」（PFAS）。這被稱為「永久化學物質」的PFAS，已被證明與癌症、肝臟問題、甲狀腺問題、出生缺陷、腎病、免疫力下降等嚴重健康問題相關。

根據《衛報》報導指出，這項檢驗是由英國婦女健康組織Mamavation在環境保護局（Environmental Protection Agency）認證的實驗室進行檢驗。結果在其中發現有29項產品含有致癌化學物質「全氟烷基化合物」（PFAS）。

根據Mamavation所公布的檢驗結果，在所有測試的產品中，29項問題產品佔到全體的14%，其中12%的保險套樣本中，被檢驗出3種PFAS含量超過10ppm。25%的潤滑劑樣本中，被檢驗出1種PFAS含量超過10ppm。

至於問題產品清單，其中保險套部分包含了Trojan Ultra Thin Condoms for Ultra Sensitivity和Union Standard Ultra Thin Lubricated Male Latex Condoms等產品，而且其中後者的PFAS含量幾乎是前者的兩倍。

在潤滑劑中則有K-Y Jelly Classic Water-Based Personal Lubricant和Lola Tingling Mint Pleasure Gel for Spot-On Arousal等多種產品發現含有PFAS。

PFAS一類包含約15,000種化學物質的化合物，通常被用來使產品具備防水、抗污和耐熱的特性。由於這些化學物質不會自然分解，被稱為「永久化學物質」。而其除了有致癌風險外，同時也被認為是生殖毒物和內分泌干擾物，體內囤積過量的話恐會導致新生兒體重過低、精子數量減少、妊娠高血壓、不孕和哺乳時間縮短等問題。

Mamavation的科學顧問伯恩鮑姆（Linda Birnbaum）指出，陰莖和陰道的皮膚薄且血管密集，這使得這些部位特別容易受到PFAS的影響。她強調，「陰道和陰莖是非常血管化的區域，這些區域的皮膚暴露通常高於身體的其他地方。」

伯恩鮑姆也表示「由於保險套接觸的是人體最敏感的區域，對於男性和女性來說，強烈建議廠商應清楚標示，最好移除使用這些化學物質。」

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