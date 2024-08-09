天天抱怨情勒又施虐！高雄5月嬰「頭骨碎裂」癱瘓　惡保母遭起訴

▲5月大男嬰洋洋遭惡保母虐待導致頭骨碎裂，未來恐面臨肢體偏癱等問題。（圖／家長提供）



記者吳奕靖、黃資真／高雄報導

高雄一名王姓保母(50歲)因不滿5月大男嬰「洋洋」吵鬧，照顧期間多次傳訊向其父母抱怨小孩難帶、情勒「不要讓我失望到想退貨」，還在某日施虐後致使洋洋頭骨碎裂，送醫搶救後雖救回一命，但未來得面臨肢體偏癱等重傷害結果。今(9日)高雄地檢署偵結，審酌王女迄今否認犯行、態度不佳，依違反妨害幼童發育等罪嫌起訴，並建請法院從重量刑。

回顧此案，今年4月中洋洋母親向《東森新媒體ETtoday》投訴，提及自己和先生是雙薪家庭，透過朋友認識了一名擁有多年托嬰經驗的王姓保母，又有政府認證合格證明，因此在今年3月4日起將洋洋交給王女照顧。

照顧期間，王女卻幾乎每天都有怨言，自送托第一天起，就傳訊息表示「連說話打字都覺得累、無力」、「今天哭成這樣還不累嗎...(白眼)」，3月19日開始情緒勒索「為了媽媽我推掉另外3個新生兒的機會」、「不要讓我後悔做這個選擇」、「不要讓我失望到想退貨」。

▲4月2日王姓保母與洋洋母親的對話。（圖／家長提供）



期間夫妻倆也盡力安撫，強調會配合調整育兒方式，但王女依舊無法忍受，4月2日拍了一張洋洋右上眼皮瘀青的照片討拍「我每天被這樣魔音傳腦要到什麼時候？我真的想哭了」，但當時2人仍未察覺到異象。直到4月10日，王女見洋洋2度吐奶、全身軟趴趴，才請母親來帶小孩就醫，但抵達時洋洋已意識不清，送醫搶救後才發現洋洋竟是右側顱骨多處骨折、雙側視網膜出血、嚴重腦水腫，傷勢極度嚴重，心碎的洋洋父母倆氣憤提告。

▲保母超瞎語錄一覽表 。（圖／記者許宥孺整理）



經檢方訊問後，認王女虐童涉嫌重大，除有串供滅證之虞，且尚有其他幼兒仍由被告托育中，有反覆實施犯罪之虞，於4月12日向法院聲押獲准。

今日全案偵結，檢方指出，王女僅因男嬰哭鬧深感不耐，竟猛力搖晃男嬰，過程中使其頭部撞上堅硬物品，致男嬰受有急性硬腦膜下出血合併顱骨骨折、雙側視網膜出血等傷害，且因傷勢嚴重，產生肢體有偏癱無力之重傷害結果，另雙側視網膜亦有瀰漫性出血，對視力之影響目前仍無法判定，均需接受漫長之觀察及復建治療。

檢察官審酌，王女犯後否認犯行，犯後態度不佳，身為專業保母卻僅因孩子哭鬧便施虐，惡性重大，依違反妨害幼童發育、重傷害、傷害等罪嫌起訴，並建請法院從重量刑，以彰法紀。