妹子租屋8個月才知「住到凶宅」　質問反遭房東嗆：誰家沒死過人

</if ><p>記者趙蔡州／綜合報導</p> <p>許多人買房或租屋，最怕的是遇到凶宅，吉林省一名女租客投宿，她2023年12月租了一間房，不料住了8個月才從旁人口中得知，她租的房子竟然是凶宅，氣得立刻找房東對質，然而卻遭房東反嗆「誰家房子沒有死過人，難道就不能住了嗎」，讓她非常傻眼。</p> <p>根據大陸《星視頻》報導，這位女租客8日在微博投訴，她2023年12日在吉林省某地租房子，簽約前曾詢問房東「房子有沒有問題」，房東信誓旦旦說「沒有問題」，不料她入住大約8月後，才從附近居民口中得知，她租的房子曾經發生過凶殺案，讓她相當崩潰。</p> <p>女租客後來質問房東「為什麼要騙人」，房東一開始還想隱瞞，甚至反過來罵了她一頓，直到她報警處理後，房東才坦承房子確實發生過凶殺案，但仍辯解「誰家房子沒有死過人，難道就不能住了嗎」。她事後無奈說，正常死亡她還能接受，但發生過凶殺案就太可怕了，各位租房時真的要小心。</p> <p>其他網友看了貼文後紛紛表示，「正常死亡跟兇殺不一樣，有戾氣」、「真的很恐怖啊，別人能不能接受是別人的事，欺騙就是有問題」、「所以看房時嘴要甜一點，還要跟周圍鄰居、周圍小攤小販套話」、「換位思考，誰願意住在兇宅，反正我是不敢住啦」。</p>

記者趙蔡州／綜合報導

許多人買房或租屋，最怕的是遇到凶宅，吉林省一名女租客投宿，她2023年12月租了一間房，不料住了8個月才從旁人口中得知，她租的房子竟然是凶宅，氣得立刻找房東對質，然而卻遭房東反嗆「誰家房子沒有死過人，難道就不能住了嗎」，讓她非常傻眼。

▲女租客入住8個月才知道「租到凶宅」，不料質問房東還遭到反嗆。（示意圖／記者劉維榛攝）

根據大陸《星視頻》報導，這位女租客8日在微博投訴，她2023年12日在吉林省某地租房子，簽約前曾詢問房東「房子有沒有問題」，房東信誓旦旦說「沒有問題」，不料她入住大約8個月後，才從附近居民口中得知，她租的房子曾經發生過凶殺案，讓她相當崩潰。

女租客後來質問房東「為什麼要騙人」，房東一開始還想隱瞞，甚至反過來罵了她一頓，直到她報警處理後，房東才坦承房子確實發生過凶殺案，但仍辯解「誰家房子沒有死過人，難道就不能住了嗎」。她事後無奈說，正常死亡她還能接受，但發生過凶殺案就太可怕了，各位租房時真的要小心。

其他網友看了貼文後紛紛表示，「正常死亡跟兇殺不一樣，有戾氣」、「真的很恐怖啊，別人能不能接受是別人的事，欺騙就是有問題」、「所以看房時嘴要甜一點，還要跟周圍鄰居、周圍小攤小販套話」、「換位思考，誰願意住在兇宅，反正我是不敢住啦」。

