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住婆家對面！婆婆「開門帶走小孩」　網指1關鍵：不尊重你的是老公

▲鑰匙（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲老公擅自把另一副鑰匙交給婆婆。（示意圖／取自Pexels，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人婚後就會搬出去住，避免因生活習慣不同，而與長輩有摩擦。不過近日就有網友發文表示，他們明明已經搬到外面住，但老公卻沒有問過她，就將鑰匙拿回家放，「現在你媽在我上班的時候，開鐵門把小孩帶過去對面」，這樣有尊重她嗎？貼文曝光後，引發討論。

這名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，「當初說要搬出來，結果因為你家對面有租屋，所以住在你家對面」，這件事已經讓她很不開心，想不到老公卻還擅自把鑰匙拿回婆家放，「現在你媽在我上班的時候，開鐵門把小孩帶過去對面」。

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原PO認為，說好聽一點，是因為老公在睡覺，婆婆擔心孩子肚子餓，但此舉卻也讓她覺得不被尊重，「為什麼可以拿著我們家的鑰匙，隨意在自己兒子媳婦家闖蕩呢？」她不爽是正常的嗎？如果鐵門都已經拉下來了，誰還會去開別人家的鐵門？

▲門,鑰匙（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我是覺得既然老公這麼不尊重你，那麼你也不用客氣了，直接把鑰匙拿回來」、「你老公和他媽都不尊重你了，那你也不需要尊重他們了，直接找房搬家」、「很多老公都是愚孝啊」、「要是我，我直接換鎖」、「換鎖呀」、「搬到更遠的地方」。

不過也有網友認為，「雖然婆婆沒有先知會你就進去你家，但兒子在家的狀況下，試問哪一個媽還會專程打電話去告知媳婦我要去你家？真正沒有尊重你的是你老公」。

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