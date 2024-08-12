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共和黨猛攻華茲中國經驗　民主黨低調避免著墨

▲華茲的中國經驗被共和黨攻擊是親中。（圖／路透）

▲華茲的中國經驗被共和黨攻擊是親中。（圖／路透）

文／中央社

美國民主黨副總統候選人華茲的中國經歷被共和黨形容為親中，「紐約時報」訪問當年與華茲前往中國的學生指出，訪問行程並非都是美好事物，華茲清楚說明天安門事件。民主黨則主打華茲中西部老爹形象，避免遭貼上親中標籤。

華茲（Tim Walz）在1989年天安門事件期間，經香港前往廣東佛山第一中學教書一年，之後返美在內布拉斯加州與明尼蘇達州擔任教師。他與妻子在1990至2000年代初期成立公司，帶領學生前往中國參訪，瞭解中國歷史文化。

華茲25歲時獲哈佛大學相關計畫支助首度赴中國，在佛山第一中學教授英文與美國歷史，是學校首批外籍教師，當時月薪僅80美元（約新台幣2625元），但已是當地教師的一倍，期間與師生相處融洽。返美後華茲在內布拉斯加州高中教書，決心帶領美國中西部小鎮學生前往中國，瞭解世界的另一邊。

華茲參訪中國行程多不在教室裡，包括練習太極、書法、使用筷子等。紐約時報（New York Times）訪問當時與華茲訪問中國的學生，今年47歲的李爾克（Kyle Lierk）回憶，當時與佛山學生告別時還流下眼淚，華茲的課程很清楚建立在人性之上。

另一名當年參加課程的學生阿姆斯壯（Shay Armstrong）回憶，當時她對中國共產黨的某些教條感到困擾。一胎政策下，多生的還得繳罰款。到訪天安門時，華茲向學生說明示威遭血腥鎮壓及毛澤東的暴政，參訪行程並非都是泡泡、心心和彩虹等美好事物。

紐時報導，華茲這段國際經歷少為人知，如果擔任副總統，將為白宮帶來中國的親身經驗。對他的支持者來說，美中關係不穩定時期，這項經歷是資產。

不過在美國選舉強烈抗中氣氛下，民主黨陣營多以華茲是個中西部老爹、美式足球教練與教師等和藹形象為主要訴求，少提及這段海外經歷。副總統賀錦麗（Kamala Harris）與華茲至今也未在中國政策上著墨。

華茲擔任聯邦眾議員期間，加入國會關注人權事務的美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC），當時共和黨籍的主席史密斯（Chris Smith）稱許他的經驗是委員會的重要資產。不過共和黨競選陣營現在一口咬定華茲將對中國態度軟弱。

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