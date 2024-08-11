林郁婷寫拳擊新頁！盧秀燕喊「台灣的驕傲」：展現女性力量與堅毅

▲台灣「拳后」林郁婷在巴黎奧運女子57公斤級冠軍賽成功奪金。（圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

「台灣拳后」林郁婷11日凌晨於巴黎奧運女子57公斤級項目中，擊敗波蘭選手Julia Szeremeta，不僅寫下台灣史上首面奧運拳擊金牌的紀錄，也令全台都感動萬分。對此，台中市長盧秀燕感性表示，郁婷的堅持，展現了女性的力量與堅毅，感動了世界、團結了世界，歧視也隨之消散，「謝謝郁婷，妳是台灣的驕傲！」

林郁婷在巴黎奧運之路上，曾面臨性別疑雲的誣陷與攻擊，但她毫無畏懼，以「就當是對手怕我」的堅毅態度，展現出令人敬佩的堅韌與毅力。在上屆東京奧運首輪即遭淘汰的她，這次以種子選手的身分，挺住壓力，成功為台灣奪下金牌，她也在頒獎典禮上激動落淚，並強調她將會繼續努力，「我就是為了一些特別的事情而存在」。

感人一幕令全台為之動容，台中市長盧秀燕今（11日）也在臉書發文表示，奧運不僅是運動競技的最高殿堂，更擁有增進團結、消弭歧視的運動精神。為此，她相當敬佩林郁婷在不理性的攻擊下，挺住極高壓力，以絕佳狀態為台灣奪下金牌，因為林郁婷的堅持，展現女性的力量，展現女性的堅毅，感動了世界、團結了世界，歧視也隨之消散，「謝謝郁婷，妳是台灣的驕傲！」

事實上，從「台灣拳后」正式晉升為「世界拳后」的奧運金牌得主林郁婷，現年才28歲，在體能、經驗值都處於最成熟階段，4年後的洛杉磯奧運也不過僅32歲，只要她仍有意願持續參賽，肯定仍將是中華隊下屆奧運奪牌的指標性人物。