　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林郁婷寫拳擊新頁！盧秀燕喊「台灣的驕傲」：展現女性力量與堅毅

▲▼ 台灣「拳后」林郁婷在巴黎奧運女子57公斤級冠軍賽成功奪金。（圖／路透）

▲台灣「拳后」林郁婷在巴黎奧運女子57公斤級冠軍賽成功奪金。（圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

「台灣拳后」林郁婷11日凌晨於巴黎奧運女子57公斤級項目中，擊敗波蘭選手Julia Szeremeta，不僅寫下台灣史上首面奧運拳擊金牌的紀錄，也令全台都感動萬分。對此，台中市長盧秀燕感性表示，郁婷的堅持，展現了女性的力量與堅毅，感動了世界、團結了世界，歧視也隨之消散，「謝謝郁婷，妳是台灣的驕傲！」

林郁婷在巴黎奧運之路上，曾面臨性別疑雲的誣陷與攻擊，但她毫無畏懼，以「就當是對手怕我」的堅毅態度，展現出令人敬佩的堅韌與毅力。在上屆東京奧運首輪即遭淘汰的她，這次以種子選手的身分，挺住壓力，成功為台灣奪下金牌，她也在頒獎典禮上激動落淚，並強調她將會繼續努力，「我就是為了一些特別的事情而存在」。

▲林郁婷對決波蘭勇奪金牌激動藥淚 。（圖／路透社）

感人一幕令全台為之動容，台中市長盧秀燕今（11日）也在臉書發文表示，奧運不僅是運動競技的最高殿堂，更擁有增進團結、消弭歧視的運動精神。為此，她相當敬佩林郁婷在不理性的攻擊下，挺住極高壓力，以絕佳狀態為台灣奪下金牌，因為林郁婷的堅持，展現女性的力量，展現女性的堅毅，感動了世界、團結了世界，歧視也隨之消散，「謝謝郁婷，妳是台灣的驕傲！」

事實上，從「台灣拳后」正式晉升為「世界拳后」的奧運金牌得主林郁婷，現年才28歲，在體能、經驗值都處於最成熟階段，4年後的洛杉磯奧運也不過僅32歲，只要她仍有意願持續參賽，肯定仍將是中華隊下屆奧運奪牌的指標性人物。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
火線人物／陳佩琪提油救火　柯文哲前方吃緊後院又失守
林郁婷奪金　他嗆JK羅琳、酸民：大惡棍老妖婆
快訊／雨彈強襲！「6縣市大雨特報」
賴清德視訊問「為何揹起教練？」　林郁婷：場下有他扛下一切
林郁婷謝全國：我做得到，台灣人也都做得到
新北母女開車衝出路肩！墜落山溝
快訊／爭議滿貫砲後又轟　吉力吉撈單場3響隊史第2人
62具遺體全尋獲！失事客機慘劇　巴西宣布全國哀悼3天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

火線人物／陳佩琪提油救火　柯文哲前方吃緊後院又失守

賴清德視訊問「為何背起教練？」　林郁婷：場下有他扛下一切

林郁婷寫拳擊新頁！盧秀燕喊「台灣的驕傲」：展現女性力量與堅毅

國際救災去不去？消防署解惑流程　要讓大家知道TAIWAN CAN HELP

快訊／清查帳目完畢？柯文哲陷政治獻金疑雲　明下午開記者會釋疑

加拿大、澳洲強調台海安全！　外交部致謝：已是國際民主陣營共識

不畏柯文哲假帳爭議　謝國樑盼合體「反罷免」：柯是敬重的前輩

轟綠側翼抹黑家族是日本人　翁曉玲揭「祖父背景」：我就是中國人

馬英九酷暑嗑滷肉飯食欲不佳　一句「總統不好吃」現場笑翻

馬英九二度赴基隆挺謝國樑　手握緊緊喊「罷免好人是褻瀆憲法」

風田嗆「我有天然的臉你有嗎」　林襄失控：我有200萬的臉你有嗎XD

張肇元跑一壘改判妨礙　洪總嘆：失去棒球味道

「現象」英文怎麼拼？　學生靠諧音輕鬆背起來

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

炎亞綸七夕認愛「願意全給出去的人」　穩交3年..曝另一半身分「半個圈內人」

虎斑貓剛收編一周超自在　大方躺沙發上舔腳媽笑翻

陸2歲女童自發練體操　輕鬆「懸吊 360度翻轉」

#林昀儒 返國球迷瘋狂接機 直言本屆奧運表現退步了

吳鳳遭攻擊「滾回土耳其」拍片澄清！　用母語「聲援林郁婷」：她是女生

火線人物／陳佩琪提油救火　柯文哲前方吃緊後院又失守

賴清德視訊問「為何背起教練？」　林郁婷：場下有他扛下一切

林郁婷寫拳擊新頁！盧秀燕喊「台灣的驕傲」：展現女性力量與堅毅

國際救災去不去？消防署解惑流程　要讓大家知道TAIWAN CAN HELP

快訊／清查帳目完畢？柯文哲陷政治獻金疑雲　明下午開記者會釋疑

加拿大、澳洲強調台海安全！　外交部致謝：已是國際民主陣營共識

不畏柯文哲假帳爭議　謝國樑盼合體「反罷免」：柯是敬重的前輩

轟綠側翼抹黑家族是日本人　翁曉玲揭「祖父背景」：我就是中國人

馬英九酷暑嗑滷肉飯食欲不佳　一句「總統不好吃」現場笑翻

馬英九二度赴基隆挺謝國樑　手握緊緊喊「罷免好人是褻瀆憲法」

女生「下面長痘痘」6原因！醫示警：有2跡象恐是癌

新竹知名餐廳遭員工爆「充斥蟑螂老鼠」　店家急聲明：消毒照被利用

在台灣極稀有！台大醫赴美受訓成「醫學繪圖師」　醫療知識視覺化

火線人物／陳佩琪提油救火　柯文哲前方吃緊後院又失守

「台灣人寵愛的女兒」林郁婷奪金！作家嗆JK羅琳、酸民：大惡棍老妖婆

寧寧台灣打賭輸了！aespa「讓她上微博熱搜」　Karina大喊：屁股特寫

羅嘉翎淚灑巴黎奧運先養傷　台灣跆拳道接班斷層成隱憂

快訊／對流雨彈強襲！氣象署發「6縣市大雨特報」　最新警戒區域曝

賴清德視訊問「為何背起教練？」　林郁婷：場下有他扛下一切

史丹利剃掉招牌鬍子！　老婆Gigi開門嚇到：誰坐在我們家沙發上？

超療癒！美容師夾出耳內巨型粉刺 96秒巧手「勾、拉」網讚：太酥麻

政治熱門新聞

直擊／林郁婷媽媽+500粉絲衝新北挺金牌戰　現場飄國旗海

柯文哲多點失火！　黃暐瀚揭「帳目3問題」：支持者毫無自省能力

游淑慧轟柯文哲夫婦「噁心」！　一直賺還罵別人貪

賀林郁婷奪金！侯友宜加碼300萬獎金　運動中心一周免費

林郁婷奪奧運金牌　媽媽淚崩：她總算做到了！

林郁婷遭德電視台稱「雙性、中國人」　駐德代表親寫抗議信內容曝

快訊／柯明開記者會談政治獻金疑雲

挺兄嫂　柯美蘭：沒開幕也還好

林郁婷挺過性別風波奪金　媽媽淚喊想抱女兒：她請我放心等捷報

兌現承諾！慶祝林郁婷奪金　國民黨發放「300份雞排」時間地點曝

賴清德凌晨熬夜看金牌戰　致電林郁婷媽媽道賀

蔣萬安七夕低調與太太放閃　在家顧娃三寶萌玩搖搖馬

柯文哲面臨嚴峻威脅！　媒體人嘆：陳佩琪火上加油、小草雪上加霜

柯文哲陷政治獻金風波！柯媽：我兒子品行第一

更多熱門

相關新聞

雙颱共舞！「山神」颱風也生成了　移動路徑曝

雙颱共舞！「山神」颱風也生成了　移動路徑曝

輕度颱風「瑪麗亞」預估明天在日本東北地區登陸，而位於日本東南方海面上的熱帶性低氣壓TD07，於今（11日）傍晚生成颱風，形成雙颱共舞，中央氣象署預估，「山神」路徑朝日本方向移動，對台灣沒有影響。

林郁婷受《第一神拳》啟發愛上拳擊

林郁婷受《第一神拳》啟發愛上拳擊

大逆轉！　美國體操女選手「銅牌遭取消」

大逆轉！　美國體操女選手「銅牌遭取消」

林郁婷激動拭淚照　他在咖啡奶泡上神還原

林郁婷激動拭淚照　他在咖啡奶泡上神還原

拳擊獎牌庫　4金釵2028奧運再出擊

拳擊獎牌庫　4金釵2028奧運再出擊

關鍵字：

奧運林郁婷台灣拳擊金牌

讀者迴響

熱門新聞

羅時豐姪子深夜哭了！合作9店家聯合發聲

恐三颱共舞！　最新預測曝

狂賀林郁婷奪金！咖啡、冰品買1送1　四大超商優惠懶人包

波蘭對手：IG諷刺貼文不是我發的

前球后惡劣攻擊林郁婷　網友罵爆

巴黎奧運體操「沒看到瑞莎培育的選手？」　本尊回應

林郁婷與戴資穎是「炫腹」好友

「台灣拳后」林郁婷勇奪巴黎奧運金牌

羅時豐突翻臉拆夥YT團隊！　姪子1大動作「正式除名姑丈」

國旗歌一播林郁婷哭了　台人也哭爆

恐雙颱共舞！　「山神」可能生成最新路徑曝

輸給林郁婷！波蘭妹「賽後1張狠圖」又被抓包

不理「1變化」！他大腸癌第4期　醫示警4食物少吃

Mr.Wish「1元芒果冰沙」今天開搶

卡友注意！刷YouTube現金回饋沒了　台新銀10月起全砍

更多

最夯影音

更多

風田嗆「我有天然的臉你有嗎」　林襄失控：我有200萬的臉你有嗎XD

張肇元跑一壘改判妨礙　洪總嘆：失去棒球味道

「現象」英文怎麼拼？　學生靠諧音輕鬆背起來

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面