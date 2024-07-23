請支援收銀！全台16縣市颱風假　超市賣場「人潮擠爆」貨架也空了

▲生鮮商品成為激戰區，貨品幾乎被掃空。（圖／民眾提供）

記者柯沛辰／綜合報導

中颱「凱米」直撲台灣，全島都列入陸警範圍，有16縣市明天（24日）放颱風假。消息一出，各地賣場立刻湧現採買人潮，民眾也紛紛到住家附近的超市搶購生鮮商品，讓現場店員一度忙不過來。如今網上流傳各式賣場貨架銷售一空的畫面，也讓不少人直呼「太誇張了！」

全台各縣市政府在23日晚間8、9點陸續宣布停班課資訊，很多民眾擔心風雨大、餐廳休息，還可能一連兩天放假，因此不約而同想著囤積糧食。深夜近10點，各地超市及賣場門口門庭若市，許多人扛著大包小包的日用品到櫃檯結帳，把現場擠得水洩不通。

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▲長長人龍排隊等著結帳，讓店員不得不高呼「請支援收銀！」（圖／民眾提供）

許多網友看完不以為然，「到底多恐慌」、「真的很誇張，泡麵一碗不剩被掃光」、「頂多影響二天，大家像是要放一週假一樣」、「搞得像是世界末日一樣」、「颱風財，賣場樂翻了」、「好久沒有這種清貨架的畫面，以往過年才會看到」、「現在大家家裡是連撐一天的糧食都沒有？」、「每次都很懷疑：大家冰箱裡的萬年存貨都清空了嗎？」

不過，也有人持正面態度，認為「颱風若沒風雨，就留著祭中元」、「有準備總比沒準備好」、「換個角度看，大多數人危機意識很強。防颱前準備完善」、「反正買了沒用到，中元節留著拜～我想大家都是這樣理性購物的...吧？」掀起熱議。

▲結帳區人山人海，現場擠得水洩不通。（圖／民眾提供）

中央氣象署預估，凱米周三清晨觸陸，全台各地一整天都會有顯著降雨，而隨著颱風中心當晚到周四清晨通過台灣上空，颱風影響將最為劇烈，北部、中南部將有明顯降雨，西半部山區也會有局部超大豪雨等級以上降雨。

值得一提的是，嘉義市與嘉義縣「不同調」，成為南部唯一要上班上課的縣市；雲林縣則是23日深夜大轉彎，突然宣布24日停止上班上課，成為第16個放颱風假的縣市。