大樓地下停車場BMW直冒煙　車主還在睡！代駕沒熄火惹禍

▲台南市一處大樓地下停車場驚傳BMW轎車冒煙，消防人員趕抵發現疑是引擎持續發動過熱導致冒煙，並非火警。（圖／民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南市安南區北安路2段1處大樓地下停車場，11日上午8時許驚傳有汽車冒煙失火，消防人員到時竟見1輛轎車引擎過熱冒煙，車內有1名男子在睡覺，被叫醒時意識清醒，經了解係當事人酒後請代駕，代駕到目的地見男子酒醉大睡，即未熄火離去，結果引擎過熱冒煙，虛驚一場。

據了解，這處住宅大樓的地下停車場因汽車冒煙觸動警鈴，大樓住戶與管理人員分別向消防局119報案，消防局派出第六大隊與安南、和緯等多個分隊14車、30多名警、義消人員前往搶救。

消防人員發現是1輛未熄火的白色BMW轎車冒煙，並且看到車內有1名男子，消防人員呼喊男子打開車門並將車子熄火，冒煙情況逐漸消失，未波及到其他車輛與大樓公共設施，檢視車子前引擎室疑是引擎過熱冒煙。

警、消人員經詢問車內20餘歲連姓男子，得知連男10日晚喝酒後請1名代駕者幫忙把車子開回家，代駕把BMW轎車開到該大樓地下停車場後，見連男呼呼大睡，且呼叫也叫不醒，未熄火、關上門窗後，讓連男獨自在車內睡覺。

直到上午8時許，這輛一直發動的BMW，引擎疑過熱冒出陣陣煙霧，嚇得住戶與管理員以為汽車起火，趕緊報案。所幸警、消人員及時趕抵處置，未讓這件汽車冒煙意外釀出更大災禍。

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