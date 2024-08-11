台中檳榔西施疑直播中施暴！男童滿臉鼻血　2年前貼胸貼攬客遭逮

▲男童疑遭檳榔西施毆打，滿臉鼻血出現在畫面前。（圖／截取自社會事新聞影音）



記者白珈陽／台中報導

網路社群今（11）日流傳一段影片，1名檳榔西施疑嫌男童吵鬧，不斷逼問「叫X小？」，還出手打男童，待畫面再出現，男童已滿臉鼻血，甚是可憐。經查，該名彭姓檳榔西施2年前也曾登上媒體版面，當年店內為招攬客人，彭女裸露上半身，僅在胸部貼上2片桃紅色貼片，後來被警方依妨害風化等罪送辦。針對涉嫌毆打男童，警方今（11）日也將查緝彭女到案。

今日流傳的影片內容顯示，男童待在右側門邊，接著彭女從左側畫面出現，彭女不斷逼近，一連問了6次「叫X小？」還辱罵不雅字眼，接著2人消失在畫面中，待男童回到鏡頭前，已是滿臉鼻血，表情痛苦。

在彭女質問期間，男童一見到彭女走來顯得畏畏縮縮、非常害怕，甚至立刻抬起雙手想要防禦，是否長期遭虐，似乎能看出端倪。

▲彭女6度質問男童「叫X小」，男童一看彭女逼近，害怕得舉起雙手防禦。（圖／截取自社會事新聞影音）



轄區警方台中市第三警分局今日凌晨12時許接獲報案，指東區環中東路四段某檳榔攤發生吵架糾紛，還傳出小孩哭聲，員警立刻到場查處，但到場時檳榔攤鐵門深鎖，呼叫均無人回應。

經了解，該檳榔攤西施彭姓女子，在2022年也曾遭警方查處，當時網路流傳她為招攬客人，不惜上身全裸，胸部僅以2塊桃紅色胸貼貼著，胸貼上更大膽寫上「fxxx mx」字樣，影片上傳過2天，即遭警方帶回，訊後依妨害風化和散播猥褻物品罪嫌送辦。

▲▼2022年彭女曾被警方辦妨害風化。（圖／民眾提供）



針對今日案件，警方說，將積極查緝彭女到案說明，釐清案發經過，如發現不法情事，將依法究辦。