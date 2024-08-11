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林郁婷克服霸凌奪金！前對手菲律賓女將評：她是「實力堅強」女選手

▲▼ 台灣「拳后」林郁婷在巴黎奧運女子57公斤級冠軍賽成功奪金。（圖／路透）

▲台灣的女兒、台灣拳后林郁婷在巴黎奧運女子57公斤級冠軍賽成功奪金。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

「台灣拳后」林郁婷於台灣時間11日凌晨3時30分，在決賽中贏過20歲的波蘭選手塞琳梅塔（Julia Szeremeta），替我國拳擊史上贏得首面奧運金牌，一洗在性別爭議中面臨排山倒海國際輿論的冤屈。菲律賓女拳擊手佩特西奧（Nesthy Petecio）從過去與林郁婷對戰時的經驗證實，林郁婷確實為一名實力堅強的女性。

同樣與林郁婷出戰2024巴黎奧運拳擊女子57公斤的菲律賓女選手佩特西奧則是於7日的比賽中敗給波蘭的塞琳梅塔。她接受專訪時坦言，這位來自台灣的拳擊手林郁婷實力相當堅強，應該要進入決賽，「（林郁婷）是一名優秀的拳擊手，很強壯、有天賦，我曾經和她對打兩次，我知道郁婷的實力。」

佩特西奧表示，「我對此（性別爭議）沒有任何評論。但就我所知，林郁婷和阿爾及利亞的選手克莉芙，她們一生下來就是女性。」

中華民國拳擊協會前理事長李武男接受《路透社》專訪時也表示，巴黎奧運對於林郁婷與克莉芙的性別爭議是「無稽之談」。

隨著林郁婷成功在決賽中奪下一枚閃亮亮的金牌，前中華民國拳擊協會理事長李武男在決賽前接受《路透社》專訪的內容再度受到矚目。面對國際拳擊總會（IBA）與知名作家JK羅琳對於林郁婷、阿爾及利亞女拳擊手克莉芙的性別爭議，李武男強調，「之前有很多人質疑林郁婷的性別，但我告訴她，那些只是擾亂她的心理戰術。」

李武男表示，「我曾建議林郁婷，不要去聽外面的聲音，也不要太過在意別人說過的話。我告訴林郁婷，妳別害怕！」

李武男回憶，過去曾經帶林郁婷前往醫院接受檢查時的經驗，「性別爭議根本是無稽之談！林郁婷一直以來都是女性。她在比賽中接受了多次檢查，有一次他們甚至帶她（林郁婷）前往長庚醫院接受檢查，完全沒有問題，這是無稽之談。」

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