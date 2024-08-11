盜賣屍體案背後　中國多地查處殯葬貪腐

▲中國爆出盜賣屍體醜聞。（圖／CFP）



文／中央社台北11日電

中國震驚社會的盜賣屍體、並將屍骨轉製成醫材一案，雖然官方已下架相關新聞和討論，但陸媒仍指出，今年以來，多省都發布了涉及殯儀館、殯葬管理所相關人員被查的消息。

中國新聞週刊10日發文指出，年初至今，安徽、廣東、吉林、江西、四川、遼寧、江蘇、雲南等多個省分的地市紀委監委，均發布了涉殯儀館、殯葬管理所相關人員被查的消息。至少有12名殯儀館館長、副館長或原館長被查，6名縣殯葬管理所所長、副所長或原所長被查。

報導說，上述被查人員中，多人長期從事殯葬業。其中，今年5月被查的四川省達州市渠縣康融實業有限公司總經理、渠縣康潤實業有限公司副總經理楊濤，從事殯葬30餘年。他擔任過渠縣殯葬管理所所長兼殯儀館館長，2021年轉戰企業界。

縣（縣級市）殯儀館、縣殯葬管理所負責人級別較低，報導引述中共中央黨校教授竹立家表示，殯儀館館長、殯葬管理所所長多是「蠅貪蟻腐」，涉嫌違法犯罪。中國人重視生死，殯葬領域腐敗更令民眾有切身之痛。

報導說，在殯儀館、殯葬管理所相關人員被查背後，中共中央紀委曾明確表示，持續保持懲治「蠅貪蟻腐」的高壓態勢，地方也曾就殯葬領域腐敗部署過專項行動。

以近期被查的殯儀館、殯葬管理所負責人為例，淮南市近年曾就殯葬領域開展掃黑除惡專項鬥爭；廣東佛山市民政局、吉林省民政系統、四川省德陽市今年也分別就殯葬領域不正之風和腐敗問題集中整治專項檢查群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治重點領域工作推進會召開。

此外，安徽省安慶市、四川省成都市、達州市、綿陽市游仙區，以及雲南大理州、福建省三明市泰寧縣，遼寧省本溪市，河南省洛陽市，湖南省湘潭市等諸多地方，近期針對殯葬領域問題也都曾部署了相關整治工作。

殯儀館管理人員是如何貪腐的？

官方資料顯示，殯儀館館長主持全面工作，主管殯儀館的人財物。反腐專家、北京廉政法治協同創新基地主任彭新林表示，從以往公布的案例看，殯儀館館長腐敗多涉及殯葬用品回扣、設備採購，開立虛假火化證等方面。

一名曾擔任某殯儀館館長的人士說，現在殯儀館採購殯葬用品的招標程序往往形同虛設，幾乎都是內定。產品好價格低的殯葬用品未必能進入到殯儀館的銷售貨架上，火化爐的價差更高達數十萬至上百萬。

殯葬業貪腐問題此時再引起媒體關注，原因是北京律師易勝華8日披露盜賣屍體的黑色產業鏈。警方調查，嫌犯從4家火葬場盜賣4000餘具遺體給山西一家生物材料公司，屍骨轉製成「同種異體移植骨」賣給醫院。涉案被告多達75人，涉案金額達人民幣3.8億元（約新台幣17.2億元）。

此事引發社會震驚後，官方隨即啟動維穩，下架所有新聞報導與影片，並全面封禁相關網路社群話題。