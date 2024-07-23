　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

爸病逝火化擺2桌酒席吃　女兒遭罰2萬「扣押骨灰」

▲▼爸病逝火化擺2桌酒席吃　女兒遭罰2萬「扣押骨灰」。（圖／翻攝微博）

▲陳女將爸爸遺體火化後擺酒席吃，遭認定違規。（圖／翻攝微博）

記者許力方／綜合報導

浙江溫州發生一起糾紛，樂清市一名陳姓女子因父親病逝，日前在父親遺體火化後，回家和親友在隔壁酒店吃了2桌酒席，並將父親骨灰暫存在殯儀館，沒想到竟遭村裡扣押骨灰，並罰款5000元人民幣（約台幣2.2萬元），引發爭議。民政局官員回應，5000元是喪事保證金。

陳姓女子向溫州當地媒體表示，父親11日晚上因病過世，她12日下午3點多將遺體送至火化場，回來在隔壁鄰居的酒店擺了2桌，將骨灰寄存在殯儀館，預定14日早上6點前去領骨灰，沒想到卻收到村裡官員通知，陳父的骨灰盒需被扣押3小時，直到早上9點半才能領取。

▲▼爸病逝火化擺2桌酒席吃　女兒遭罰2萬「扣押骨灰」。（圖／翻攝微博）

▲▼爸病逝火化擺2桌酒席吃　女兒遭罰2萬「扣押骨灰」。（圖／翻攝微博）

陳女感到不解，當下質問官員，對方回答說，因為遺體火化後「不允許在家裡吃晚飯，擺一桌、半桌都不行。」甚至還發給她文明殯葬承諾書中，提及「市民操辦喪事須遵守『四個不超』、『五個禁止』」，倡導喪事活動期間用餐僅限工作人員，不超過5桌，不變相搞流水席，也倡導不置辦出殯酒席。但陳女更不能理解，倡議書寫的明明是禁止5桌，沒有說是2桌。

陳女苦訴，「沒有一個人比我家還簡單的」，在鎮裡領取押金時，就被告知已經「違規」，需罰款5000元。樂清市街道公共服務處指出，規矩是按照上面的要求，「遺體送往殯儀館後，家裡的聚餐不許再擺」，若還沒運到殯儀館，則可以擺席，至於為什麼延期扣押，也是樂清市官方要求。

殯儀館工作人員指出，火化延期、骨灰領取延期都是殯改辦對於各鄉鎮的各種違規現象採取的措施，按照上級單位通知處理，從2019年開始就有這項政策，「沒有法律根據，就是市裡的規定」。消息引發爭議，網友紛紛痛批「天下奇聞」、「無法可依，唯一目的就是衝著那5000塊錢來的」、「給了5000就是合法的」。

對此，民政局相關人員受訪時表示，5000元不是罰款，是喪事簡辦的保證金，不屬於政策，而是村規民約，屬於村民自治的一部分。

▲▼爸病逝火化擺2桌酒席吃　女兒遭罰2萬「扣押骨灰」。（圖／翻攝微博）

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

ET快訊
凱米加速轉彎！23:30首發海上警報　暴風圈估罩半個台灣
蘇丹戰亂！女性被迫與士兵「性愛換食物」
挖到遺跡停工　台積電嘉義廠急徵「耐熱挖土人員」！待遇曝光
北車驚見大片鮮血　女跌倒「腫脹破裂」一路染紅地板

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

爸病逝火化擺2桌酒席吃　女兒遭罰2萬「扣押骨灰」

通緝犯遇臨檢落跑！陸警「狂奔3公里+跳河」抓他

中國妹扮「彌豆子」參加動漫展！遭保安擋門外：不能穿和服

賴清德建立台灣主體性國家認同　國台辦回應「3罔顧」痛批煽動仇視

宋濤會見劉兆玄　落實三中全會精神：提供台胞在陸發展機遇空間

「霸王茶姬」找上門求刪負評　網：已經構成威脅

中國國家副主席韓正將出席巴黎奧運　中國隊平均年齡25歲

中國爛尾樓問題嚴重　三中文件提改革預售屋制度

步態怪異！　陸男全身綁「50台iPhone＋32張電話卡」走私入境

拜登還在抗爭？陸學者稱別小看現任總統　川普恐面臨「二打一」

拜登退出2024總統大選　川普回應：史上最糟糕

金智媛誤以為應援失敗！　千人排字逼哭她「下台補妝」：怎麼辦～

助理教保員江宜芳道歉

凱米來勢洶洶！北市週三、四放颱風假？　蔣萬安回應了

凱米逼近！最快深夜海警　強風驟雨加劇暴風圈驚人

【中華職棒明星賽】中華隊投捕連線 #林岳平 #葉君璋 由 #張建銘 上場打擊！

凱米「10級風暴風圈」恐掃大台北桃宜　影響最劇時間曝

【中職明星賽大亂鬥】 #王建民 vs. #彭政閔 傳奇對決突然上演！

小S陪許老三玩遊樂設施！尖叫喊救命「跟Lily超反差」

義大Outlet有蛇！花車驚見「臭青母蠕動」　店員急甩特價鞋

爸病逝火化擺2桌酒席吃　女兒遭罰2萬「扣押骨灰」

通緝犯遇臨檢落跑！陸警「狂奔3公里+跳河」抓他

中國妹扮「彌豆子」參加動漫展！遭保安擋門外：不能穿和服

賴清德建立台灣主體性國家認同　國台辦回應「3罔顧」痛批煽動仇視

宋濤會見劉兆玄　落實三中全會精神：提供台胞在陸發展機遇空間

「霸王茶姬」找上門求刪負評　網：已經構成威脅

中國國家副主席韓正將出席巴黎奧運　中國隊平均年齡25歲

中國爛尾樓問題嚴重　三中文件提改革預售屋制度

步態怪異！　陸男全身綁「50台iPhone＋32張電話卡」走私入境

拜登還在抗爭？陸學者稱別小看現任總統　川普恐面臨「二打一」

併桌陌生孩玩湯鍋燙傷　她遭恐龍媽噴「怎不幫顧」傻眼：關我屁事

爸病逝火化擺2桌酒席吃　女兒遭罰2萬「扣押骨灰」

退役憲兵闖克羅埃西亞養老院開槍　射死6人連母親都殺

求救訊號？機長詹姆士直播被翻出！前女友喊「需要家暴熱線」

有效解決日曬毛躁！夏季「護髮熱銷排行榜」一次公開

30歲OL「喝蔬果汁」2天1瓶！　喝成重度脂肪肝

快訊／賀錦麗白宮公開談話　笑讚「拜登3年成就」贏過許多2屆總統

00940規模首跌破1700億　巨嬰第2波配息仍可期

凱米颱風海警發布　停班停課粉專發文一堆人留言

微軟大當機　達美航空再取消「逾600航班」！

養到傳說中「黃金臘臘臘腸」　媽笑曝身高：大概有200公分

大陸熱門新聞

22歲陸女提分手…遭前男友連捅16刀亡

胎兒染色體多個Y！網喊母湯：惡魔基因

中國妹扮彌豆子參加動漫展！遭保安擋門外

國台辦回應「3罔顧」痛批民進黨煽動仇視

通緝犯遇臨檢落跑！陸警「狂奔3公里+跳河」抓他

宋濤會見劉兆玄：提供台胞在陸發展機遇空間

陸男全身偷藏「50台iPhone」入境

爸火化擺酒席　女遭罰2萬扣押骨灰

陸醫院院長偷吃嬌妻閨蜜！網見正臉照大歪樓

奧迪退出中國價格戰2天「連漲2輪」

樂山大佛河水暴漲！多人穿救生圈游泳

美女博士生控教授強吻摸胸！影片曝光憂遭封殺

拜登還在抗爭？陸學者：別小看現任總統

「霸王茶姬」找上門求刪負評

更多熱門

相關新聞

病患家屬持刀闖診間狂捅　醫生遭全身放血亡

病患家屬持刀闖診間狂捅　醫生遭全身放血亡

浙江溫州一醫院19日發生一起患者殺死醫生的血案，兇手在行刺後不久在醫院跳樓。知情網友透露，兇手目標是另外一名醫生，但當時死亡的李姓醫生代班，結果慘死兇手刀下。新浪微博上，多名IP屬地為溫州的網友表示，李姓醫生口碑很好，醫術和醫德雙馨。

他咳嗽2年以為肺癌！醫：火鍋辣椒害的

他咳嗽2年以為肺癌！醫：火鍋辣椒害的

隆乳女問矽膠火化變圓盤？整型醫給答案

隆乳女問矽膠火化變圓盤？整型醫給答案

28歲女每天喝手搖！多重器衰竭進ICU

28歲女每天喝手搖！多重器衰竭進ICU

驚人爆發力！12歲女孩跳遠跳出4.93m

驚人爆發力！12歲女孩跳遠跳出4.93m

關鍵字：

骨灰火化殯儀館浙江溫州

讀者迴響

熱門新聞

即／凱米海警23:30發布　暴風圈估罩北台

凱米颱風海警發布　停班停課粉專一堆人留言

凱米詭變登陸？最快中午發陸警

即／國1大雅段嚴重追撞塞爆！救護車一度困車流

凱米轉彎估23:30海警　2條路侵台恐致災

1000人性愛趴「歡淫聲迴盪4天4夜」

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！

蘇丹戰亂！女性被迫與士兵「性愛換食物」

北車驚見大片鮮血　女子跌倒送醫

凱米來襲逼出盧主播！盧秀燕現身颱風動態圖

快訊／「凱米」轉中颱！最新路徑出爐

獨／竹科驚傳墜樓命案　36歲工程師頭部重創亡

YTR嗆「女生露個X就7000萬觀看」

台北暴風侵襲率99%　凱米路徑壓近東北角

無名女神「小予」結婚留前任追蹤挨酸！　直球反擊：重要嗎？

更多

最夯影音

更多

拜登退出2024總統大選　川普回應：史上最糟糕

金智媛誤以為應援失敗！　千人排字逼哭她「下台補妝」：怎麼辦～

助理教保員江宜芳道歉

凱米來勢洶洶！北市週三、四放颱風假？　蔣萬安回應了

凱米逼近！最快深夜海警　強風驟雨加劇暴風圈驚人

熱門快報

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面