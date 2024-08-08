中國驚爆「盜屍產業鏈」！4000具人骨遭肢解回收　獲利破16億

▲中國近日爆出非法竊盜、盜賣屍體的黑色產業鏈。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者閔文昱／綜合報導

中國近日爆出駭人盜賣屍體案，山西一家名為「奧瑞生物材料有限公司」的企業，涉嫌從四川、廣西、山東等地非法購買遺體、殘肢並進行處理後，用於生產「同種異體骨植入性材料」產品。該公司在2015年至2023年間的營業收入合計達3.8億元人民幣（約新台幣16.17億），涉及非法竊盜、盜賣屍體達數千具。

綜合陸媒報導，中國律師易勝華近日在網路上公開揭露這起驚人的黑色產業鏈，案件資料顯示，涉案的山西奧瑞公司涉嫌以非法方式購買遺體、殘肢作為原料，並在購買和生產過程中對非法取得的屍體、屍骨進行處理後，用於生產「同種異體骨植入性材料」產品。

警方在調查過程中，查封了該公司的人體骨骼原料、半成品18餘噸，以及成品3萬4077個。資料顯示，從2017年至2019年期間，涉案人蘇嫌以承包、入股、派人入駐等方式，控制了四家殯儀館的火化場，隨後指示其人員在火化場盜竊屍體，並在火化場內對屍體進行粗暴肢解後，運回其公司。蘇嫌供述，這四家火化場共向其公司提供了4000餘具人體骨骼。

此案涉及的單位包括山西奧瑞公司、四川恆普科技有限公司、山東青島大學附屬醫院肝病中心、桂林醫學院、桂林市殯儀館、平樂縣殯儀館、永福縣殯儀館等單位。此外，還涉及犯罪嫌疑人蘇嫌所控制的雲南水富市火化場、重慶巴南區火化場、貴州石阡縣火化場、四川大英縣火化場等。

這起案件的75名犯罪嫌疑人，均對犯罪事實供認不諱，認罪認罰。太原市檢察院的相關負責人表示，該案涉及面廣，尚未辦結，公安正在排查嫌疑人，具體案情不便透露。

《澎湃新聞》報導，易勝華表示，他從知情人處取得前述案件資料，資料是真實的。另外，他也在微博中強調，他不是這個案子的辯護律師，但根據現行法律，涉嫌的罪名是「盜竊、侮辱、故意毀壞屍體罪」，最高量刑只有3年，這樣的處罰與案件的嚴重性不符。