高雄收驚私壇火警1死3傷！狠男為2萬元縱火報復　凌晨屏東落網

記者陳宏瑞、莊智勝／高雄報導

高雄市林園區王公路一處私壇昨(10日)晚間10時許傳出火警，且一度伴隨爆裂聲響，造成4人當場受困。警消趕抵現場後立即展開救援，整起火警造成1死3傷。警方勘查現場，發現起火原因竟是人為縱火，進一步追查後，發現係屋主李女女兒向一名吳姓男子(33歲)借款2萬元未還，吳男疑似因此挾怨報復，釀成慘劇。警方經成立專案小組偵辦後，於11日凌晨3時5分於屏東東港逮捕吳嫌到案，全案訊後依殺人及縱火罪移送高雄地檢署偵辦。

▲高雄林園一處專營收驚的私壇遭人縱火，釀1死3傷。（圖／記者陳宏瑞攝）

據了解，起火地點為林園一處私人神壇，專門替附近民眾收驚，生意相當不錯，原本是一位婆婆在收驚，婆婆死後則由女兒李女(52歲)接手經營私壇。鄰居指出，昨晚間將近10點時就聽到3聲爆裂聲響，由於不太像鞭炮聲，因此連忙走出家門查看，隨即見到私壇有煙及明火竄出，立刻通報119救援。

警消獲報後立即出動人車到場救援，經查當時屋內共有4人，分別為屋主李女、李男(47歲，李女男友)、陳男(32歲，李女之子)、李男(23歲，李女侄子)，警消到場後順利將3人救出，惟未見李女男友李男身影，最終在深夜11時許控制火勢後，於3樓房間內尋獲李男，但已經明顯死亡。

警方調查發現，這起火警起火原因並不單純，研判係人為縱火，經成立專案小組展開追查後，發現屋主李女的女兒陳女(28歲)曾在外向一名吳姓男子借款2萬元未還，吳男疑似因此挾怨縱火報復。警方鎖定吳男身分後，於凌晨3時5分在屏東東港鎮逮人，全案訊後依殺人及縱火罪移送高雄地檢署偵辦。

▲吳嫌疑似未2萬元借款挾怨縱火，今凌晨於屏東落網。（圖／記者陳宏瑞翻攝）