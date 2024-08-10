6男同房「乖乖躺床坐沙發」超詭異　馬桶浮夾鏈袋露餡...全是毒蟲

記者戴上容／新北報導

新北市三重區警方4日晚間10點左右，警方在正義北路某旅館執行擴大臨檢，敲響其中一間房門時，雖然明顯聽到房內有人交談，但警察大喊「臨檢」後，房內立刻鴉雀無聲，然後傳出了馬桶沖水聲；警方進入展開搜查，見到6名中年男子正襟危坐，警方後來在隱匿的馬桶旁找到毒品粉末，後續將房內6人依違反毒品危害防制條例被移送法辦。

▲▼ 6名中年男子同處一室，警方臨檢發現察覺有異，上前查緝果然發現房內藏有毒品 。（圖／記者戴上容翻攝）

新北市三重區警方於4日晚間10點左右，前往正義北路某旅館執行暑假青春專案的擴大臨檢。當警方敲響其中一間房門時，明顯聽到房內有人交談，但隨著「警察臨檢！」的喊聲，房內瞬間鴉雀無聲，隨後還傳出了馬桶沖水的聲音。

警方在等待約5分鐘後，44歲的羅姓男子才打開房門一條小縫，聲稱房內只有兩個人，並不願讓員警進入。警方要求查驗證件，並透過門縫向內查看，發現房內人數遠超過兩人，此外，羅姓男子的衣服上還沾有白色粉末。

警方隨即要求進入房間檢查，並在浴室馬桶內發現一個撕破的夾鏈袋漂浮在水面上，顯示出有人企圖沖走證物但未成功。進入房間後，警方發現兩名男子直挺挺地躺在床上，身上蓋著棉被，而沙發區的三人則端正地圍坐在桌旁。這種詭異的場景，顯然與羅姓男子所聲稱的「只是在聊天」的說法不符。

經過徹底搜查後，警方在冰箱後方的牆角處找到一包重達1.88公克的海洛因、四包共重1.8公克的安非他命，以及吸食器。房內的羅姓男子及其他五人，包括35歲的林姓男子、45歲的曾姓男子、43歲的柯姓男子、54歲的周姓男子、47歲的孫姓男子，全部被警方逮捕並帶回派出所。經過調查後，6人皆因違反毒品危害防制條例被依法移送法辦。