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可蒸發人體！　俄國防部承認動用「真空彈」抵擋烏軍

▲▼ 烏克蘭軍隊入侵俄羅斯庫斯克地區之後，當地建築物起火。（圖／路透）

▲烏克蘭軍隊入侵俄羅斯庫斯克地區之後，當地建築物起火。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭對俄羅斯展開跨境反攻，俄羅斯國防部10日證實，俄羅斯部隊對烏軍展開空襲行動，包括使用熱壓彈（Thermobaric bomb，又稱「真空炸彈」）。真空炸彈引爆後會燃燒周邊空氣，產生極高溫爆炸及較傳統炸藥持續更久的衝擊波，造成極嚴重的傷害，甚至蒸發人體。

天空新聞報導，烏克蘭攻入俄羅斯西部的庫斯克地區（Kursk），這是烏克蘭自從2022年2月遭入侵以來，最大規模的跨境反攻行動。針對烏軍的進攻，俄羅斯動用真空炸彈作為回應。

俄羅斯國防部10日通報，已使用熱壓彈消滅在庫斯克地區的15名烏克蘭武裝分子，並宣布展開「反恐行動」報復烏克蘭對庫斯克地區的突襲。

這並非莫斯科第一次被指使用真空炸彈，烏克蘭官員宣稱，早在俄羅斯2022年2月入侵初期數周，這類武器就已經被用在戰場上。報導指出，使用真空炸彈並不違反國際法，但使用真空炸彈攻擊平民就會違反國際法。

▲熱壓式武器俗稱真空彈、炸彈之父，會對人體造成極嚴重傷害。（圖／達志影像／美聯社）

依據先前報導，真空炸彈被稱為「炸彈之父」，彈藥威力猶如小型戰術核武，這類熱壓式武器也有空爆燃燒彈、油氣彈、雲爆彈之稱，可用在各種尺寸的武器上，包括火箭榴彈、用飛機投放的大型彈藥。

當此種彈藥爆炸時會燃燒周邊空氣產生致命衝擊波，周邊所有人吸入燃燒空氣至肺部，產生嚴重傷害。爆炸過程中會在半徑範圍內形成「真空狀態」，消耗大量的氧氣，在範圍內形成短暫缺氧狀態，且在炸彈投放地點內會形成無差別性的巨大破壞力，殺傷力僅次於核彈，因此被歸類為非倫理的大規模殺傷性武器。

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