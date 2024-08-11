高雄私壇火警1死3傷！欠錢女逃過一劫　討債男辯：丟鞭炮嚇對方

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市林園區王公路一處私壇昨（10）日晚間10時許傳出火警，且一度伴隨爆裂聲響，造成4人當場受困。警消趕抵現場後立即展開救援，整起火警造成1死3傷。警方調查發現起火原因竟是人為縱火，並在今（11）日凌晨3時逮捕涉嫌縱火的吳姓男子（33歲），他供稱是李姓女屋主的女兒陳女向他借了2萬元未還，才丟鞭炮想嚇嚇對方，不過，向吳男借錢的陳女昨晚和女兒回丈夫家，並不在神壇內，因此逃過一劫。

▲高雄林園私壇遭人縱火，釀1死3傷。（圖／記者陳宏瑞攝）

據了解，起火地點為林園一處私人神壇，專門替附近民眾收驚，生意相當不錯，原本是一位婆婆在收驚，婆婆死後則由女兒李女(52歲)接手經營私壇。鄰居指出，昨晚間將近10點時就聽到3聲爆裂聲響，由於不太像鞭炮聲，因此連忙走出家門查看，隨即見到私壇有煙及明火竄出，立刻通報119救援。

▲高雄林園私壇遭人縱火，釀1死3傷。（圖／記者陳宏瑞攝）

警消獲報後立即出動人車到場救援，經查當時屋內共有4人，分別為屋主李女、李男(47歲，李女男友)、陳男(32歲，李女之子)、李男(23歲，李女姪子)，警消到場後順利將3人救出，惟未見李女男友李男身影，最終在深夜11時許控制火勢後，於3樓房間內尋獲李男，但已經明顯死亡。

▲高雄林園私壇遭人縱火，釀1死3傷，縱火嫌犯落網。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方調查發現，這起火警起火原因並不單純，研判係人為縱火，經成立專案小組展開追查後，發現屋主李女的女兒陳女(28歲)曾在外向一名吳姓男子借款2萬元未還，吳男疑似因此挾怨縱火報復。昨晚開車到神壇旁後，步行到神壇丟鞭炮，瞬間引燃火勢，警方鎖定吳男身分後，於凌晨3時5分在屏東東港鎮逮人，他供稱只是想丟鞭炮嚇嚇他們，沒想過會鬧出人命。

據指出，神壇的李姓屋主在該處租屋超過20年，平常共有7人同住，二樓除屋主李女外，還有李女的兒子陳男（24歲）、女兒陳女（28歲）和丈夫、女兒，李女的姪子李男（23歲）等6人，三樓則是李女姪女的男友李男（40歲）一個人住，昨晚案發時，向吳男借錢的陳女和丈夫、女兒一起回夫家，並不在神壇內，因此逃過一劫，全案訊後依殺人及縱火罪移送高雄地檢署偵辦。