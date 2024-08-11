高雄調酒節最後一天chill起來　41家酒吧+28輛餐車嗨爆愛河

▲高雄調酒節今日最後一天登場。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市觀光局在這周末於愛河畔舉辦「高雄雄嗨調酒節 Kaohsiung High Ball Day」，昨日七夕湧入不少情侶歡度情人節，觀光局表示，今(11日)是最後一天，活動從下午3點到晚上8點30分，活動邀集超過41家知名酒吧、餐酒館，以及28家美食餐車，現場還有精彩DJ秀、火舞表演，周末夜快揪朋友chill一下。

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▲現場有多位調酒師精心特調。（圖／記者許宥孺翻攝）

觀光局長高閔琳表示，為了推廣高雄夜間觀光，高雄調酒節邀集41家知名的酒吧與餐酒館，其中高雄在地業者達30家，如入選亞洲百大酒吧第79名的「酣呷餐酒」、將客家元素融入調酒的「Bar DIP」、老宅酒吧「無聲的所在」、漢來美食「PAVO」餐酒館等。另外也有28家美食餐車，如「焼肉ショジョYakiniku SHOJO」、「高雄中央公園英迪格酒店Pier No.1」、「三興堂」手沖泰式奶茶及「另起滷灶」等共襄盛舉。

▲副市長李懷仁(右2)、觀光局長高閔琳(左2)與全家海神籃球隊球員余純安(右1)、勤明慶(左1)共同製作High Ball特調。（圖／記者許宥孺翻攝）

昨日活動人潮眾多，還有精彩DJ秀及火舞表演，現場氣氛輕鬆愉快，李懷仁副市長與高閔琳局長、海神隊籃球員余純安及勤明慶也到現場製作High Ball調酒與民眾同樂。

「BAR DIP」酒吧主理人龍兒表示，這是高雄首次辦理調酒節，不管是店家或民眾參與都非常踴躍，成效非常好。來自香港的李先生說，這次看到高雄舉辦調酒節，特別從香港帶朋友來參加，因為能將這麼多知名的酒吧集合在一起的調酒市集很難得，可以在一個地方品嚐到各種不同的調酒，覺得很新鮮。

▲▼昨日雨勢漸歇後，高雄調酒節湧入不少民眾。（圖／記者許宥孺翻攝）

觀光局表示，昨日下午活動開始天公不作美，連下幾場雨，但傍晚雨勢停歇後，遊客大量湧入活動現場，數家調酒及美食名店都提早完售。今日下午還有一天活動，店家也都會增加備貨，請大家提早來參加。

「高雄雄嗨調酒節」採全區免費進場，如需購買含酒精飲品，現場有販售調酒券，確認已達合法飲酒年齡，填寫飲酒同意書並取得手環配戴即可購買。此外，愛河周邊停車空間有限，可多加利用捷運橘線至鹽埕埔站、前金站，或搭乘輕軌至真愛碼頭站，再步行前往會場。

▲現場還有28輛美食餐車。（圖／記者許宥孺翻攝）

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