全球首座行動森林禪堂　靈鷲山「心和平號」禪修巴士首航

▲靈鷲山水陸空大法會即日起至14日在桃園巨蛋旁舉行，為接引民眾體驗心靈寧靜特別打造全球首座行動森林禪堂。（圖／靈鷲山教教團提供）

記者沈繼昌／桃園報導

靈鷲山第31屆水陸空大法會即日起至8月14日於桃園巨蛋舉行，主辦單位為接引信眾體驗心寧靜力量，特別打造全球首座行動森林禪堂「心和平號」禪修巴士，今（10）日舉行首航儀式，邀請桃園市府副秘書長賴淑華與贊助企業貴賓共同見證，為參與者帶來心靈沉靜與和平，並為地球萬物祈福。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「心和平號」禪修巴士首航儀式今日上午在桃園市政府體育局1樓大廳舉辦。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山開山住持心道法師指出，「傳遞和平，分享愛」這輛行動森林禪堂，由靈鷲山全球禪修推廣總會暨平安禪友會推出，選用17噸大型寬敞歐翼車改裝，內部以森林意象為概念，營造出在樹蔭下放鬆身心之氛圍。伴隨大自然聲響，在9分鐘的沉浸禪修引導下，可以安坐在禪修巴士內，彷彿徜徉在自然的懷抱中，沉澱自我，開啟一段自我寧靜之旅。

心道法師表示，「心和平，世界就和平」禪修巴士因此命名為「心和平號」，透過寧靜體驗設施，以「聆聽寂靜」的沉浸禪修引導方式，邀請人們感受內心的平靜。

▲靈鷲山佛教教團監院廣純法師、桃園市府副秘書長賴淑華、特力集團總裁何湯雄等人敲鑼後，「心和平號」禪修巴士正式啟航。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

禪修巴士首航儀式於今天上午10時在桃園市政府體育局一樓大廳舉辦，由靈鷲山佛教教團監院廣純法師、市府副秘書長賴淑華、贊助企業代表特力集團總裁何湯雄等人敲鑼後展開。

副秘書長賴淑華指出，從實體、線上到禪修巴士，禪修管道與形式不同，卻都能獲得平靜，在繁忙工作中重新理性思考的良方；特力集團總裁何湯雄也肯定，「心和平號」禪修巴士將為社會帶來心靈上的慰藉與力量。

▲靈鷲山打造全球首座行動森林禪堂，教團監院廣純法師致詞。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

廣純法師強調，禪修巴士讓人在喧囂都市中體驗寧靜的創舉，藉由寧靜下來，找到身心安頓的力量。內心回歸和諧，才能夠體認人類與生態是生命共同體的關係，進而尊重宇宙萬物，才有機會達成生態永續的願景。希望「心和平號」這個行動力十足的平台，將理念傳遞給更多人，藉此開啟民眾心靈導航，為世界播撒和平的種子，為生態永續護航，更呼應心道法師「靈性即生態」理念。

▲「心和平號」禪修巴士10、11日開到巨蛋旁桃園市體育局旁空地供民眾體驗。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

禪修巴士將巡迴全台，定點停泊邀請民眾上車體驗，8月10、11日在靈鷲山水陸法會期間，將停泊在桃園巨蛋旁桃園市體育局前空地；8月24、25日，第二站將開到福隆沙雕季停泊，廣邀遊客上車體驗。未來計劃出現在慶典活動、旅遊景點與慈善教育活動，讓更多人有機會享受寧靜與和平。