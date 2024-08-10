渣男誘騙國中女拍裸照！判刑3.5年　中警籲防範兒少性影像犯罪

▲▼台中市婦幼隊透過闖關遊戲，加強少男少女自我保護意識。（圖／台中警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名國中女生小圓（化名）在交友軟體上認識林姓男子，在林男利誘、威脅之下，109至110年間以手機自拍裸露胸部及下體照片數十張，再傳給林男觀覽，後因小圓父親察覺異狀報警處理，林男112年經法院判刑3年6個月。台中警方提醒，根據統計112年受理的性影像犯罪案件，有4成為兒少性影像案件，其中又以雙方是網友關係最多，顯見加強少男少女自我保護意識，刻不容緩。

台中市警察局婦幼隊10日結合Iwin網路內容防護機構（簡稱iWIN）、社會局、網路社交平台業者等28個公私單位，在台中自然科學博物館共同舉辦「夏日網安總動員」宣導活動，透過實體闖關遊戲，讓孩子從中認識網路世界的風險，達成「在玩中學」的目的，現場還贈送精美宣導品，讓參加民眾直呼「好玩又值得！」

台中市警察局統計，去（112）年受理的性影像犯罪案件，其中4成是兒少性影像案件。進一步分析，兒少性影像案件兩造關係多以「網友」最多（17%），同學次之（15%），前任或現任男女朋友再次之（13%），散布方式多以FB、IG及LINE為主，顯見兒少在使用網路方面，欠缺身體自主權保護的意識。

婦幼隊表示，因應數位科技的快速發展，帶來了生活及資訊傳遞的便利，卻也讓性別暴力的態樣不再侷限於言語或身體的實體侵害，尤其性私密影像受害對象已不分年齡、性別，都有可能遭遇誘騙及勒索，為落實保護民眾安全，將持續針對性私密影像新型態犯罪加強查緝及宣導，讓民眾不再受害恐懼。