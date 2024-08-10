南消團隊傲視群雄　勇奪「國際發明暨設計大賽」7金、評審團特別獎

▲今年第6屆綠點子國際發明暨設計競賽，共計167件作品參賽，台南市消防局研發團隊推出12項作品參賽，共囊括7金2銀3銅與評審團特別獎等13大獎，成績傲人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

今年第6屆綠點子國際發明暨設計競賽，在嘉南藥理科技大學舉行，吸引來自台灣、美國、越南、泰國、日本、韓國及新加坡等國家前來參加，共計167件作品參賽，台南市消防局研發團隊推出12項作品參賽，共囊括7金2銀3銅與評審團特別獎等13大獎，成績傲人。

台南市消防局六大隊長邱淵明率領「創新研發小組成員」、婦女中隊中隊長陳淑貞、中信金融管理學院校長施光訓及總務長王榕藝、台灣希望創新公司董事長黃麗如等產官學研共同合作，推出12件作品參賽，全數獲獎，深獲評審肯定。

獲獎作品依序為：「水霧通風滅火裝置」、「創意宣導護身符」、「多用途全方位防護背心」榮獲鈦金獎；「科技滅火英雄」、「消防寶寶扭蛋機」、「移動式防護炮塔」、「甦醒球/注射針固定裝置」榮獲金獎；「多功能救災無人機」、「移動式氧氣供應系統」榮獲銀獎；「淹浸水槽滅火裝置」、「互動式AI救助手」、「火場自救阻燃門框」榮獲銅獎，合計榮獲最高榮譽3鈦金獎、4金獎、2銀獎、3銅獎及特別獎。

婦宣中隊長陳淑貞說，平時感覺台南消防團隊的研發能量真的很強大，此次帶著婦宣姊妹也一起參與，深深體會到消防局團隊的士氣，透過警義消人員合作創造佳績，有效提升機關形象及同仁團隊默契，研發期間歷經千辛萬苦的討論與設計，推出「科技滅火英雄、消防寶寶扭蛋機、婦宣寶寶護身符、英雄麵」等，強化宣導的趣味性，讓民眾更加瞭解及提升宣導的接受度。

市長黃偉哲表示，這群消防創新團隊經常為台南爭取佳績，給予肯定，鼓勵同仁與民間團體持續創新研發、樹立消防新形象！

消防局長李明峯表示，市府鼓勵消防人員運用現有的資源改裝研發與應用，未來會持續讓更多優秀警、義消一起積極投入創新研發工作，培養團隊精神與默契，減少消防人員發生意外並帶動義消夥伴到民眾居家宣導防災安全的熱忱。