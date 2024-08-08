促進產業創新與國際合作　藥舉辦智慧健康與銀髮產業趨勢論壇　

▲嘉南藥理大學「大學社會責任推動辦公室」結合USR夥伴學校，8日在校內國際會議中心舉辦「2024智慧健康與銀髮產業趨勢論壇」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為因應高齡與少子女化社會趨勢所導致的醫療支出攀升與照護人力不足問題，嘉南藥理大學「大學社會責任推動辦公室」結合校內各USR團隊成員及台南應用科技大學、樹人醫護管理專業學校、台南護理專科學校、高雄科技大學等USR夥伴學校，於8日在校內國際會議中心舉辦「2024智慧健康與銀髮產業趨勢論壇」。

邀請來自日本、越南與台灣的學者及業界專家演講，分享資通訊技術應用與跨業整合服務推動成果。期望透過本次論壇，提升產業交流合作契機，將資通訊技術、IOT及AI等技術應用於推動台灣智慧健康與銀髮產業創新發展。此論壇也邀請阿蓮區阿蓮社區發展協會、西港區港東社區發展協會、龍崎教養院、衛生福利部嘉義醫院等USR合作單位共襄盛舉。

論壇中，各國學者專家分享最新資通訊技術在智慧健康與銀髮產業中的應用案例及跨業整合服務成果。日本東北醫科藥科大學醫學部教授古川勝敏主講「日本大地震後的老年社區醫學」，分享如何透過社區力量來改善大地震後的社區關係與居民健康危機，讓社區居民能有更安心的生活環境；八王子市政府健康醫療政策課代理課長秋山智久介紹「高齡下社會下八王子市對健康策略的新措施」；河内公共衛生大學社會工作系系主任範添南助理教授探討「AI應用在越南長照機構的現況」；台灣華苓科技董事長梁賓先分享「AI賦能組織提升企業績效」。這些經驗和成果不僅促進國際間的合作與交流，還能為台灣相關產業的發展提供寶貴的參考。



嘉藥副校長張翊峰表示，此次論壇匯集國際智慧和經驗，共同推動產業創新，期盼提升台灣智慧健康與銀髮產業的價值與競爭力，並將此次的智慧健康技術的能量，運用至各USR合作場域，為未來發展注入新動力。