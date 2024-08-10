柯捲政治獻金疑雲　黃珊珊：對帳發現有錯誤「對廠商非常抱歉」

▲民眾黨立委黃珊珊。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲近來陷入政治獻金流向疑雲，時樂公司昨發聲明稱被灌水帳務、尼奧創意行銷則疑似沒拿到錢，狀況百出引來各界關注。據了解，2間公司都為同一負責人，且是民眾黨立委黃珊珊的好友。對此，黃10日回應，昨天對帳完畢後發現有這樣的錯誤，「對廠商非常抱歉」，所以接下去會再進行近一步的查證後，會向監察院做補充申報。

資深媒體人康仁俊9日代轉時樂公司正式聲明，指柯文哲競辦向監察院申報錯誤百出，其中柯競辦申報支付一筆500萬給時樂公司，時樂聲明指出沒有這項合作案，也沒有收到500萬，要求民眾黨出面說明。

康仁俊說，申報競選經費需要單據核銷，請問柯文哲，時樂公司從未開立500萬的票據給你，你是從哪邊生出單據的？還有，這500萬去哪裡了？此外，去年12月20日支付尼奧公司216萬4311元，以及今年1月15日支付200萬元，尼奧公司完全沒有收到款項。

針對時樂、尼奧公司的負責人是好友？民眾黨立委黃珊珊說，因為他們幫忙辦了非常多的造勢活動，所以過程中好像是財務部在報帳，「剛剛黨部好像發了聲明，昨天有去對帳，對帳完畢後發現有這樣的錯誤，對廠商非常抱歉」，所以接下去會再進行近一步的查證後，會向監察院做補充申報，應該是在帳務上有很嚴重瑕疵，這部分很抱歉。

至於同個負責人為何要分兩間公司？黃珊珊說，辦活動一定都是請廠商幫忙，廠商在帳務上有他自己的考慮，「我記得有一部分是我們有請他們代為跟電視公司申請轉播，轉播的費用都非常高」，至於他們公司之間帳務怎麼分配，這對我們來說，都是有做到事情最重要。