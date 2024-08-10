用兒子名義開公司遭檢舉　陳佩琪自嘲不聰明：請法院從輕量刑

▲民眾黨主席柯文哲夫人陳佩琪。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲夫人陳佩琪以兒子名義開公司一事，爭議持續延燒。面對各界責難，陳佩琪10日上午再度發文，坦言自己實在不聰明，「我算是有犯意，但未有犯行，請法院從輕量刑」；但她也不忘開酸民進黨，稱有人建議別開咖啡廳，應該改賣「蛋」去，「受教了，當初怎沒人報這門生意給我做」。

陳佩琪昨日才在臉書上，針對以兒子名義開公司、地點設在民眾黨部樓下一事道歉，沒想到10日上午又再度發文，表示先生常說法律是給人遵守的，不是給人參考用的，被檢舉犯罪後，「我也承認人生實在是『不經一事， 不長一智』，我贊成清查全台的公司，當負責人和實際經營者不同時，該抓就抓，該關就關，該罰就罰」。

「我呢，的確是開了個公司，也承認將來她不是經營人。」陳佩琪表示，公司從7月底才開始有正式帳戶，至今一星期多，都還沒開始有運作，「所以我算是有犯意，但未有犯行，請法院從輕量刑」。

陳佩琪說，這讓她想到每次跟老公吵架時，偶爾會脫口說出，「 你這個XX的， 看哪天我宰了你！」 還好目前他還活得好好的。她強調，自己雖有犯意，但尚未遂行犯罪事實，「恐嚇罪應該不嚴重吧，我好怕！」

陳佩琪表示，昨天有多人提供她解方，教她以後要開店不要開公司，不用成立什麼帳戶的，只要提領現金即可，目前現金300萬說是開公司，有前例可循，是無罪的；若怕被看到，就用黑袋子裹一裹，用高鐵運送，只要不要忘了拿下車就行，保證這樣沒事。

陳佩琪還說，另有人提供意見說，賣什麼咖啡啦，又不會賺錢，應該去跟政府拿補助賣「蛋」去，這樣有利潤、風險又小。陳說，該人舉實際例子，說進口1億3000萬個蛋，可以政府補助拿好拿滿，且好蛋3000萬個就行，不良率有1億個也沒關係，而且還可用公帑幫忙銷毀哩，「唉唉，受教了，當初怎沒人報這門生意給我做」。

「當然還有很多雜七雜八的意見啦。」陳佩琪表示，有人教她說進口量不合規定， 千萬要凹「超買」，可別吞下「走私」這兩字，開公司要弄個讓人不明就理的名字，這樣超思就可以賣蛋，小吃店也可以賣快篩，「唉， 總結經過昨天一整天的混亂後，我不得不承認自己實在不聰明啦！」

