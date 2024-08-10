政治獻金被爆做假帳？　黃揚明：柯文哲人設毀、民眾黨恐泡沫化

▲民眾黨主席柯文哲與配偶陳佩琪。（圖／民眾黨提供）



記者崔至雲／台北報導

民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪被人檢舉，違法設立「小草咖啡廳」，陳佩琪9日致歉表示，她不知道有違法疑慮，已託人撤銷公司。接著又有名嘴爆料，柯文哲收受的政治獻金疑雲重重，時樂公司昨發聲明稱被灌水帳務500萬、尼奧創意行銷則疑似沒拿到錢。對此，媒體人黃揚明昨（9日）表示，柯文哲應該親自出來回應才正確。否則，柯文哲人設盡毀，不要說什麼2028再拚一次了，民眾黨即將泡沫化。

黃揚明指出，如果柯文哲競選總統時的政治獻金專戶申報的支出對象，跑出來爆料說根本沒收到錢，此事絕對非同小可。柯文哲競辦唯一能做的，就是拿出匯款證明等金流證據，證明確實有給付款項，否則，柯文哲與民眾黨基本上就不用混了。（當時競辦的重要幹部可別裝傻）

另外，黃揚明也說，陳佩琪自爆假借兒子名義成立公司有違法疑慮那一塊問題，民眾黨的聲明說，陳醫師非現任黨公職，個人的生涯規劃，民眾黨毫無所悉，這樣是不及格的，因為，這個議題，只有柯文哲親自出來回應才正確。要嘛就是說清楚自己的家人到底為什麼會做這些蠢事並且道歉，要嘛就是講清楚自己在這件事的角色為何。否則，同樣的，柯文哲人設盡毀，不要說什麼2028再拚一次了，民眾黨即將泡沫化。

關於柯文哲政治獻金疑雲一事，民眾黨今（10日）發表聲明，坦承申報帳務瑕疵，包括時樂、尼奧都有部分帳務處理出狀況，將全面清查，對於發生錯誤深感抱歉，同時將儘速向監院補正資料。

對於借人頭設立「小草咖啡廳」，陳佩琪表示，真的抱歉，自己不知道有違法疑慮，聽柯文哲說有人去告發此事，被罵自己該概括承受，已經託人立刻撤銷公司，還沒撤銷前，也絕不會利用這公司做任何運作，請大家放心。