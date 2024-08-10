柯文哲政治獻金疑雲重重　民眾黨致歉：帳務瑕疵將全面清查

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金流向疑雲，時樂公司昨（9日）表示遭灌水500萬帳務，但實際上未承接該業務；之後名嘴康仁俊又再爆料，除了時樂公司，尼奧公司也清查自己的會計帳，發現柯文哲申報去年12月20日支付尼奧公司216萬4311元，以及今年1月15日支付200萬元，尼奧公司完全沒有收到款項。對此，民眾黨10日坦承申報帳務瑕疵，包括時樂、尼奧都有部分帳務處理出狀況，將全面清查，對於發生錯誤深感抱歉，同時將儘速向監院補正資料。

民眾黨10日上午聲明，有關柯文哲總統大選競選團隊之政治獻金申報，當中登載「112年12月20日時樂股份有限公司宣傳支出5,000,000元」、「112年12月20日尼奧創意行銷有限公司支出2,164,311元」、「113年1月15日尼奧創意行銷有限公司2,000,000元」，經查為帳務處理瑕疵，將盡快補正資料。換言之總共916萬4311元流向不明。

民眾黨強調，本次總統大選柯文哲競選專戶收到近18萬筆的小額募款，在清查資料過程中，委請會計師核對，耗費相當多人力、 時間。發生此錯誤，我們深表歉意，為昭公信，團隊將會再次全面清查帳目憑證，再依相關規範，重新向監察院申請補正資料。

監察院政治獻金查閱平台上月18日公布2024總統、立委大選政治獻金會計報告書，三位總統候選人的支出部分，民進黨候選人賴清德申報5億多元，民眾黨柯文哲申報3億4千多萬元，而國民黨侯友宜則是申報最少的，僅1億9千多萬元。結餘部分，柯文哲破6千萬元，為三黨候選人中最多，賴清德768萬元、侯友宜615萬元。