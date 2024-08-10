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社會 社會焦點 保障人權

王陽明也在！大車聚塞爆國6東草屯休息站　警出手交管開單

記者高堂堯、黃資真／南投報導

國道6號東草屯休息站昨(9日)晚間8時許出現大型車聚，現場聚集多輛名車，包括王陽明、玖壹壹春風等名人都到場參與，也造成交流道一度癱瘓紫爆。警方回應，接獲通報後已規劃警員在停車場實施交通疏導及監控，並開出75張罰單。

▲▼ 國6東草屯交流道休息站昨晚車聚，造成國道一度紫爆。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲國6東草屯交流道休息站昨晚車聚，停車場塞滿車輛與人潮。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

初步了解，該場車聚為網紅「湯老師 - A.K.A 看你老師」在臉書粉專上號召，原本地點設在南投休息站，不過因人潮瞬間塞爆，後改在東草屯休息站，依舊造成國6交流道塞爆，其中東草屯-東草屯休息站時速僅19公里「紫爆」。

國道第七大隊說明，昨晚8時20分接獲車聚一事，即派遣巡邏車、工務段人員前往南投服務區實施交通疏導，並於CMS看板顯示服務區車多壅塞；9時30分獲報改至東草屯休息站，致車位不敷使用，出現違規停車現象，因此於9時45分實施東草屯休息站東、西向入口管制，並於現場取締違規車輛，11時10分休息站恢復正常。

▲▼ 國6東草屯交流道休息站昨晚車聚，造成國道一度紫爆。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方同時在現場告誡車聚召集人勿有違規行為，另交通違規共計取締超速43件、未繫安全帶14件、使用偽造車牌1件、無照駕駛（含駕照吊銷駕車）3件、號牌污損（號牌貼反光貼紙）1件及違規停車13件等，總計開出75張違規罰單，其中包括車聚民眾，展現警方嚴正執法決心。

警方呼籲，切勿有危險駕駛、燒胎及製造噪音影響居民與民眾安寧情形，如有違規情形將依道路交通管理處罰條例第43條1項1款｢以其他危險方式駕車｣舉發，該項違規處罰鍰新台幣6000至36000元。

▲▼湯老師IG。（圖／翻攝IG／dr.t_kannilaoshi）

▲王陽明也到場參加車聚。（圖／翻攝IG／dr.t_kannilaoshi）

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