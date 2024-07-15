九九峰地景融入建物造型獲黃金級綠建築　國6東草屯休息站啟用

▲國道6號東草屯休息站7月13日啟用。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國道6號東草屯休息站歷經2年多施工，於 7月13日正式開放啟用；南投縣長許淑華表示，感謝高速公路局活化利用原有的收費站用地、新建小而美的休息站，除方便用路人休憩需求、成為新的特色景點，也是行銷該縣優質農特產品的重要據點，未來結合周邊觀光景點，將更能有效促進地方發展。

當天啟用剪綵儀式由行政院長卓榮泰親臨主持，包括許淑華，立法委員馬文君、游顥、羅美玲，前立委蔡培慧、交通部長李孟諺等相關部會首長人員，縣議員唐曉棻、廖梓佑、蔡銘軒，草屯鎮長簡景賢等人都到場參與；許淑華也陪同卓榮泰參觀各多元友善廁所，卓榮泰對可提供用路人更優質行旅服務的整體規劃和服務空間，表示滿意且肯定。

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高公局長趙興華進行工程簡報時指出，東草屯休息站新建工程經費約4.45億元，占地約5.3公頃，主要站體山形特色斜屋頂呼應鉅山及九九峰山脈的形式及紋理，將地景融入建物造型中，並結合性別友善及多元服務理念，設置簡易賣場、通用廁所、哺集乳室及淋浴間；建物並以挑高方式創造通風環境，將美學及綠建築融入造型及基地整體景觀，建築設計理念除獲2022年國家卓越建設獎金質獎殊榮，亦取得黃金級綠建築標章肯定。

許淑華致詞時表示，國道6號自98年開通以來，交通量已大幅成長，新設休息站不但讓國道6號沿線多了一處特色景點，也為暢遊南投縣各景點的遊客們提供休憩整備的舒適空間、使用上更加便利；她特別感謝高公局願意提供場地，讓南投在地小農有可以擺攤販售農產品的市集，縣府的「品味南投」品牌系列商品也能在休息站賣場上架販售，對促進地方觀光發展及行銷在地農產品，有很大的幫助。