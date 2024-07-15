　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

九九峰地景融入建物造型獲黃金級綠建築　國6東草屯休息站啟用

▲國道6號東草屯休息站7月13日啟用。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲國道6號東草屯休息站7月13日啟用。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國道6號東草屯休息站歷經2年多施工，於 7月13日正式開放啟用；南投縣長許淑華表示，感謝高速公路局活化利用原有的收費站用地、新建小而美的休息站，除方便用路人休憩需求、成為新的特色景點，也是行銷該縣優質農特產品的重要據點，未來結合周邊觀光景點，將更能有效促進地方發展。

當天啟用剪綵儀式由行政院長卓榮泰親臨主持，包括許淑華，立法委員馬文君、游顥、羅美玲，前立委蔡培慧、交通部長李孟諺等相關部會首長人員，縣議員唐曉棻、廖梓佑、蔡銘軒，草屯鎮長簡景賢等人都到場參與；許淑華也陪同卓榮泰參觀各多元友善廁所，卓榮泰對可提供用路人更優質行旅服務的整體規劃和服務空間，表示滿意且肯定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲國道6號東草屯休息站7月13日啟用。（圖／南投縣政府提供）

高公局長趙興華進行工程簡報時指出，東草屯休息站新建工程經費約4.45億元，占地約5.3公頃，主要站體山形特色斜屋頂呼應鉅山及九九峰山脈的形式及紋理，將地景融入建物造型中，並結合性別友善及多元服務理念，設置簡易賣場、通用廁所、哺集乳室及淋浴間；建物並以挑高方式創造通風環境，將美學及綠建築融入造型及基地整體景觀，建築設計理念除獲2022年國家卓越建設獎金質獎殊榮，亦取得黃金級綠建築標章肯定。

▲國道6號東草屯休息站7月13日啟用。（圖／南投縣政府提供）

許淑華致詞時表示，國道6號自98年開通以來，交通量已大幅成長，新設休息站不但讓國道6號沿線多了一處特色景點，也為暢遊南投縣各景點的遊客們提供休憩整備的舒適空間、使用上更加便利；她特別感謝高公局願意提供場地，讓南投在地小農有可以擺攤販售農產品的市集，縣府的「品味南投」品牌系列商品也能在休息站賣場上架販售，對促進地方觀光發展及行銷在地農產品，有很大的幫助。

ET快訊
全台燒番薯「最熱時段擴大」天天飆破37度　專家：外出會被融化
新竹6歲女童「腳二度灼傷」　單親媽多次留她在家
21歲的他因高醫坐89天冤獄　國賠金額曝
暗殺川普槍手想「加入射擊俱樂部」　高中同學曝：技術太差被拒
24歲孫安佐不跟家裡拿錢！「狄鶯孫鵬常吵離婚」讓他變了
全民買單！　高醫烏龍害多起冤獄

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全台燒番薯「最熱時段擴大」天天飆破37度　專家：外出會被融化

3號颱風「凱米」醞釀中　估最快後天生成

情侶激戰「蛋蛋被貓咬」　苦主爆血尷尬：該怎麼跟醫生說

九九峰地景融入建物造型獲黃金級綠建築　國6東草屯休息站啟用

天母「海拔最高豆漿店」頂讓！　在地人不捨

本周可能有颱風！　預估路徑曝

她狂吼「求你放我走」衝出醫院　護理師嚇到魂快飛走

今「下最多」地區曝　明起西北雨擴大

「酒紅朱雀不怕接近山友…」　劉克襄登合歡山嘆遇3大高山公害

瑞豐夜市「水煮玉米3支230」被罵翻！業者曝計價方式：坐高速來的

為何有些算命老師收費高　師傅揭：算得準業障纏身

川普中彈被特勤肉身保護　右耳爆血振臂高呼：戰鬥！

台學生時隔1年訪美寄宿家庭　Home妹見他驚喜現身爆哭

典典寶寶學用筷子吃飯「左右手都OK」　泳池滑倒...被劉子銓笑「狂記仇」XD

5億車聚！重機休息站開幕　顏清標騎250萬神車催油門

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

川普遇襲特勤開槍反擊　槍手被當場擊斃倒屋頂

黃子韜認愛徐藝洋！緋聞傳4年　曬親吻照：願我們永遠是我們

聯結車違規載超長鋼筋 迴轉掃爛旁邊休旅車！

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

全台燒番薯「最熱時段擴大」天天飆破37度　專家：外出會被融化

3號颱風「凱米」醞釀中　估最快後天生成

情侶激戰「蛋蛋被貓咬」　苦主爆血尷尬：該怎麼跟醫生說

九九峰地景融入建物造型獲黃金級綠建築　國6東草屯休息站啟用

天母「海拔最高豆漿店」頂讓！　在地人不捨

本周可能有颱風！　預估路徑曝

她狂吼「求你放我走」衝出醫院　護理師嚇到魂快飛走

今「下最多」地區曝　明起西北雨擴大

「酒紅朱雀不怕接近山友…」　劉克襄登合歡山嘆遇3大高山公害

瑞豐夜市「水煮玉米3支230」被罵翻！業者曝計價方式：坐高速來的

大谷翔平半季狂掃117支安打　道奇45年來第一人

近6年有打溫網必奪冠！　謝淑薇謙虛謝波蘭搭檔：帶我回中央球場

全台燒番薯「最熱時段擴大」天天飆破37度　專家：外出會被融化

美國特勤局「肉盾護川普」！　前成員解析暗殺全過程

光腳踩柏油路女童是列管個案　單親媽多次留她在家！社會處介入

拜登橢圓辦公室演說籲「降低政治熱度」　團結一致更重要

「Nissan 7人座X-Trail」印度預告發表！超大天窗、L2輔助配備豐富

台南魚塭暗夜草叢火警！婦持水瓢滅火…失足跌落池中溺斃

給人仙氣感的白花香好溫柔！打造夏日的一抹清晨微光

台積電翻紅漲5元至1045　指數漲逾百點收復2萬4

市價5折 帶回6大罐 手工48小時醃製黃金泡菜

生活熱門新聞

信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道　內行曝原因

她狂吼「求你放我走」衝出醫院　護理師嚇到魂快飛走

病毒大爆發！　全家都中鏢

本周可能有颱風！　預估路徑曝

瑞豐夜市水煮玉米3支230！業者：坐高速來的

今「下最多」地區曝　明起西北雨擴大

好市多內用區「悄做1改變」　一票會員大讚

劉克襄登合歡山嘆遇3大高山公害

家長注意！幼兒園狼師「性侵20女童」拍600部影片

天母「海拔最高豆漿店」頂讓！　在地人不捨

4航空公司搶飛美國西雅圖　華航睽違16年今復航

好市多鮮奶盒內有「黑色異物」

狼師任職校名不能公布！家長炸鍋　網傳「園所更名歷程」自救

情侶激戰「蛋蛋被貓咬」　苦主爆血：該怎麼跟醫生說

更多熱門

相關新聞

首個橫向國道服務區　國6東草屯休息站明啟用

首個橫向國道服務區　國6東草屯休息站明啟用

歷經2年多的施工，耗資4.45億元打造的國道6號東草屯休息站，明天(7月13日)將先行開放啟用，將成為首個橫向國道服務區，高公局表示，東草屯休息站區主體山型斜屋頂設計融合九九峰群山地景，讓國道6號沿線多一處特色景點。

國6大G撞緩衝車　側翻躺路中

國6大G撞緩衝車　側翻躺路中

即／國6舊正交流道連環撞！車流暫走槽化線

即／國6舊正交流道連環撞！車流暫走槽化線

正統鹿耳門聖母廟創建「武陣銅雕園區」圓滿啟用

正統鹿耳門聖母廟創建「武陣銅雕園區」圓滿啟用

台鐵運量第3高「中壢臨時站6/16切換啟用」　李孟諺下令：確保安全

台鐵運量第3高「中壢臨時站6/16切換啟用」　李孟諺下令：確保安全

關鍵字：

國道6號東草屯休息站啟用

讀者迴響

熱門新聞

殉職警妻子PO捐款帳號　警證實是真的

蔡依林心碎！　「痛別18歲愛兒」悲喊：還想再緊抱著你

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

數學資優生成刺川兇手！車上家中搜出爆裂物

信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道　內行曝原因

恐怖瞬間畫面！桃園嚴重車禍1死5傷　男遭輾壓亡

愛吃辣＋喝酒！他KTV「高音突唱不上去」　半年後過世了

她狂吼「求你放我走」衝出醫院　護理師嚇到魂快飛走

病毒大爆發！　全家都中鏢

郭品超嘆「台灣只是身體歸宿」：不是靈魂的家

富士山「連環山難」已5死！日發布緊急警告

本周可能有颱風！　預估路徑曝

《飛越比佛利》香儂陶荷堤不敵癌魔離世

瑞豐夜市水煮玉米3支230！業者：坐高速來的

龜山小客車飛到對向連撞3車！釀1死4傷

更多

最夯影音

更多

為何有些算命老師收費高　師傅揭：算得準業障纏身

川普中彈被特勤肉身保護　右耳爆血振臂高呼：戰鬥！

台學生時隔1年訪美寄宿家庭　Home妹見他驚喜現身爆哭

典典寶寶學用筷子吃飯「左右手都OK」　泳池滑倒...被劉子銓笑「狂記仇」XD

5億車聚！重機休息站開幕　顏清標騎250萬神車催油門

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面