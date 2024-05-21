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獨／總價破16億！200台G Car齊聚台中　鑽石版+越野神獸都來了

▲200台G Car齊聚台中。（圖／Nice To Meet G club提供）

▲200台G Car日前在台中舉辦車聚，多量珍稀款現場一字排開，場面壯觀。（圖／Nice To Meet G club提供）

記者游瓊華／台中報導

車迷尖叫！台中市外埔區一戶外場地日前齊聚200輛賓士G Class越野車，場面壯觀無比。主辦單位粗估，以平均一台G Class車價約莫800萬元計算，全場車價總價值上看16億元，堪稱國內有史以來最大車聚。這次活動聚集國內各款G Class，包括賓士今年最新鑽石限量版外；全球限量10台、國內僅1台、價值1600萬元的「越野神獸」Brabus 700 4x4²也現身，吸引其他車友搶拍。

▲200台G Car齊聚台中。（圖／記者游瓊華攝、Nice To Meet G club提供）

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▲最受矚目的莫過於全台僅1台的「越野神獸」Brabus 700 4x4²，車友們粗估價值已經上看3000萬。（圖／記者游瓊華攝）

這場聚會由一票G Class車友組成的「Nice To Meet G club」主辦，也是該社團成立第8年。北區總召Victor透露，上次聚會已經是2021年，因為疫情延宕2年，光前期規畫就耗費半年；而這次復辦，總計250輛車到場，扣掉其餘車款，預計有200到220台G Car到場，是社團成立後，有史以來規模最大聚會。

▲200台G Car齊聚台中。（圖／記者游瓊華攝、Nice To Meet G club提供）

▲200台G Car齊聚陣仗相當驚人，主辦單位透露，早在半年前就開始籌備規劃。（圖／Nice To Meet G club提供）

現場車主老、中、青都有，性別更是不分男女，更多是攜家帶眷，還有車主一出手就是5台車到場，可見其驚人又低調的實力。有別於一般車聚，活動當天除了車主們交流、聚會外，主辦單位還邀請亞洲越野車神陳和皇坐鎮，安排打造越野關卡，讓這一輛輛「野獸」徹底發揮越野性能，加上一整排美食攤車，宛如園遊會般熱鬧。

▲200台G Car齊聚台中。（圖／Nice To Meet G club提供）

▲主辦單位粗估，這次車聚總車價上看16億元台幣，破200台G Car聚會也是史上最多。（圖／Nice To Meet G club提供）

超過200台的G Car中，不少珍稀款式，最受矚目的莫過於全台僅1台的「越野神獸」Brabus 700 4x4²，係罕見的G Class改裝車款，現場車友們粗估價值已經上看3000萬。但車主相當低調，車主也透露，這款車全球限量10台，每台車都有其編號，到場的這台車是全球第10台車，價值1600萬元。

▲200台G Car齊聚台中。（圖／記者游瓊華攝、Nice To Meet G club提供）

▲賓士原廠也在現場展出今年才亮相、每台車內都有一克拉鑽戒的鑽石限量版玫瑰金G Car。（圖／記者游瓊華攝）

現場還有全球限量31台，編號001、堪稱「天字第一號」的Brabus G850；賓士原廠也在現場展出最新款G 63與今年4月才公開、每台車內都有一克拉鑽戒的鑽石限量版玫瑰金G Car、2023年AMG G63 HERO紐柏林賽道綠、2016年AMG G63橘色CRAZY COLOR、2017年G65 AMG V12等，讓現場車友大飽眼福。

「Nice To Meet G club」北區總召Victor也提到，目前社團內累計已破千人，堪稱國內最大G Class社團，未來社團期盼走向協會化，透過一次次活動推廣，讓更多車主可以更理解、體會到G Class的越野性能與樂趣。

▲200台G Car齊聚台中。（圖／記者游瓊華攝、Nice To Meet G club提供）

▲現場還有越野場地讓車友們挑戰愛車極限。（圖／記者游瓊華攝）

▲200台G Car齊聚台中。（圖／記者游瓊華攝、Nice To Meet G club提供）

▲全球限量31台，編號001、堪稱「天字第一號」的Brabus G850。（圖／記者游瓊華攝）

▲200台G Car齊聚台中。（圖／記者游瓊華攝、Nice To Meet G club提供）

▲200台G Car齊聚台中。（圖／記者游瓊華攝、Nice To Meet G club提供）

▲200台G Car齊聚台中。（圖／記者游瓊華攝、Nice To Meet G club提供）

▲200台G Car齊聚台中。（圖／記者游瓊華攝、Nice To Meet G club提供）

▲200台G Car齊聚台中。（圖／記者游瓊華攝、Nice To Meet G club提供）

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