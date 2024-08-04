高雄深夜上億車聚！超跑豪車亮相　警勸離...唯一被罰的是他

記者陳宏瑞／高雄報導

一名網紅在網路上號召多台法拉利、保時捷、賓利、藍寶堅尼等超跑豪車，昨（3）晚9時許到高雄市前鎮區新光停車場「車聚」，吸引許多車友和重機也來共襄盛舉，由於聲勢浩大驚動警方到場「關切」，警方發現車友們只是在現場聚會、拍照，並無進一步的違規行為，但最後仍將所有車輛「勸離」，避免進一步的事件發生，而在盤查過程中，意外查獲一名騎士無照駕駛紅牌重機，依法開單告發。

▲法拉利超跑參加深夜車聚。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲保時捷、賓利參加深夜車聚。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

前鎮分局表示，3日晚上9時許獲報，稱前鎮區新光停車場有車聚妨害安寧，線上巡邏警網前往查處，發現約有百餘輛汽機車與民眾於停車場內參加車聚活動。

車聚的車輛中，有多台法拉利、保時捷、賓利、藍寶堅尼的超跑豪車參加，初估車價可能破億，還有許多重機車友也前來共襄盛舉，場面當場熱絡。

▲警方到場勸離參與車聚的車輛。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

由於警方事前並無接獲相關申請或通報，經過了解，是網紅號召之自願性車聚活動。現場狀況平和、未發現車輛使用高音喇叭及危險駕駛、競駛情事，經蒐證盤查後勸導離場。警方為積極防制事故發生，力求審慎，並增派警力於場內柔性勸導並協助號控，以引導場內車聚車輛迅速離去，23時許車聚人潮全數散去。

警方執勤時，現場一名男子領有普通駕照卻駕駛大型重機且未戴安全帽，爰依道路交通管理處罰條例第22條第2項、第31條第6項舉發，分別處6000元及500元罰鍰。