　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金正恩「抱女童」露燦笑！二訪災區展現高度親和力　謝絕國際援助

▲▼金正恩搭乘綠皮專用列車探訪災區，抵達平安北道義州郡。（圖／翻攝自朝中社）

▲金正恩搭乘綠皮專用列車探訪災區，抵達平安北道義州郡。（圖／翻攝自朝中社）

記者羅翊宬／編譯

第3號颱風「凱米」的殘留水氣、加上梅雨季滯留鋒面，導致鴨綠江氾濫成災，北韓（朝鮮）平安北道、慈江道、兩江道淪為重災區。為此，北韓最高領導人金正恩再度搭乘專用綠皮列車北上勘災，不僅給當地災民帶來糧食和生活用品，更宣布將災民1萬5千人載回平壤安置。不過，金正恩也再度婉拒國際救助。

根據北韓官媒《朝中社》，金正恩本月8、9日再度搭乘專用的綠皮列車，前往平安北道義州郡探訪災民，列車上載送著一箱又一箱的白米、生活用品、給孩童們的零食。當抵達災區後，金正恩造訪用來安置災民的帳篷，並主動擁抱受災戶的未成年子女，讓孩童們躺在膝蓋上。這些災民被安置在臨時搭建的帳篷內，必須承受著酷暑。

▲▼金正恩搭乘綠皮專用列車探訪災區，抵達平安北道義州郡。（圖／翻攝自朝中社）▲▼金正恩搭乘綠皮專用列車探訪災區，抵達平安北道義州郡。（圖／翻攝自朝中社）

▲金正恩搭乘綠皮專用列車探訪平安北道義州郡，在列車前發表演說。（圖／翻攝自朝中社）

金正恩表示，由於鴨綠江流域的災區範圍廣闊，如果要重建洪災中損壞的房屋、修復基礎建設，最少必須要2至3個多月的時間，也因此他決定將年老的長輩、病患、服役時受傷的軍人、孩童和其母親接回平壤安置。

統計指出，準備被接回平壤的災民當中，學齡前孩童有2198人、學生4384人、銀髮族4524人、傷兵265人、孩童的母親4096人，總計災民數為1萬5400人，預計將由朝鮮勞動黨中央委員會指揮災民安置作業，並安置在4.25旅館和閱兵訓練基地等。

從北韓官媒公開的相片中可以看到，金正恩抵達災區後在綠皮專用列車前進行演說，而列車運送一箱又一箱的物品，包括糧食、寢具、衛生用品、剪刀和針線等生活必需品。

▲▼金正恩抱女童。（圖／翻攝自朝中社）▲▼金正恩將箱子內的糖果餅乾分給災區孩童，並擁抱女童。（圖／翻攝自朝中社）▲▼金正恩將箱子內的糖果餅乾分給災區孩童，並擁抱女童。（圖／翻攝自朝中社）

▲金正恩將箱子內的糖果餅乾分給災區孩童，並擁抱女童。（圖／翻攝自朝中社）

自從北韓鴨綠江流域發生嚴重洪災後，包括聯合國兒童基金會、中國、俄羅斯皆表示願意伸出援手，就連南韓政府也於本月1日表示願意透過大韓紅十字會提供必要的救援物資。對此，金正恩強調「自力更生」，謝絕來自國際社會的善意。

南韓《韓聯社》分析，金正恩親自造訪安置災民的帳篷，不僅將衣服和零食主動交給孩童，甚至還讓孩童主動躺或依靠在自己的膝蓋，而他在大熱天下解開衣釦、臉上流著汗，親切和災民們在帳篷前聊天，試圖展現出愛民且親民的形象。

▲▼金正恩展現高度親和力。（圖／翻攝自朝中社）▲▼金正恩展現高度親和力。（圖／翻攝自朝中社）

▲金正恩展現高度親和力。（圖／翻攝自朝中社）

據悉，此次是自從新義州、平安北道發生洪災以來，金正恩第2次親自造訪災區，上一次他於7月28至30日造訪時，不僅搭乘黑色豪華休旅車前往淹水處、坐在現場指揮軍用直升機救出受困災民，甚至在災區搭乘汽艇乘風破浪，營造其愛民形象。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
霹靂舞史上「奧運首金」出爐！　日本選手湯淺亞實成第一人
為林郁婷集氣！　四大超商優惠懶人包
快訊／士官長溺斃　國防大學回應了
陳念琴台上擁抱克莉芙　走到這裡「大家都不容易」
快訊／炎亞綸七夕認愛了！　「穩交3年半」羞曝對象
林郁婷金牌戰！新北市府開放大廳直播　發免費餐點

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

霹靂舞史上「奧運首金」出爐！　日本選手湯淺亞實成第一人

賀錦麗民調反超！　川普急跳腳怨：這不公平

同時夢到色色裸男！泰2熟女起床後「買彩券中頭獎」　爽贏552萬

正妹瘋喊「鬼要殺我」後離奇陳屍泰國豪宅！　中國男友見警秒逃跑

金正恩「抱女童」露燦笑！二訪災區展現高度親和力　謝絕國際援助

快訊／日本外海規模6.8強震　北海道出現「異常震域」最大震度3

中東局勢升級！美軍駐敘利亞基地遭無人機攻擊　近日來第2次

川普私人飛機突故障！緊急降落麻州　氣噗噗下機畫面曝

龐貝古城慘毀容！37歲老屁孩2千年古蹟上刻字　被抓喊：想留下回憶

華茲中國經歷成把柄！共和黨猛攻「親中」 　民主黨轟：扭曲事實

王昶「金牌戰爆紅」認有女友了！　自嘲模仿「無挑戰苦笑」粉笑瘋

莊智淵培養出「柚子」　談下一步：看能否再產個鳳梨

小哈利初舞台演唱〈情非得已〉　伊能靜.庾澄慶「同框」為他應援！

碎唸高承睿「皮蛋豆腐要攪」迷因瘋傳　莊智淵解答正確吃法！

女駕駛違規左轉！騎士遭撞「噴5圈重摔」慘死　她下車只顧看車頭

媽教弟弟拒絕騷擾　再次複習回：謝謝！

無畏腰傷挑戰137公斤！　郭婞淳：痛就痛、不管了

林口人鞭炮迎接李洋回家！　鄰居一早被驚醒：真的愛死

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

沒開電熱毯虎斑臉超不爽　飼主怨：最機X生物認證！

霹靂舞史上「奧運首金」出爐！　日本選手湯淺亞實成第一人

賀錦麗民調反超！　川普急跳腳怨：這不公平

同時夢到色色裸男！泰2熟女起床後「買彩券中頭獎」　爽贏552萬

正妹瘋喊「鬼要殺我」後離奇陳屍泰國豪宅！　中國男友見警秒逃跑

金正恩「抱女童」露燦笑！二訪災區展現高度親和力　謝絕國際援助

快訊／日本外海規模6.8強震　北海道出現「異常震域」最大震度3

中東局勢升級！美軍駐敘利亞基地遭無人機攻擊　近日來第2次

川普私人飛機突故障！緊急降落麻州　氣噗噗下機畫面曝

龐貝古城慘毀容！37歲老屁孩2千年古蹟上刻字　被抓喊：想留下回憶

華茲中國經歷成把柄！共和黨猛攻「親中」 　民主黨轟：扭曲事實

出遊住雙人房！正妹友人沒洗澡「躺下去了」　他驚：差點翻臉

洗衣機突傳「滋滋」聲！眼鏡蛇竄出咬傷腳　苗栗冷靜女2招保命

全新戀綜遊戲《心動小屋》一起「製造愛」　七夕上市９折甜甜價登場

一度爆衝突！奧運女子沙灘排球　巴西擊敗加拿大奪金

炎亞綸改本名認了：媽媽很難過！　花四位數選「孺字」有玄機

林振瑋5局8K奪勝　鄧愷威3局失8分無關勝敗

楊晨熙罹「重度子宮頸癌前病變」！生完4月急開刀　驚：以前抹片都正常

INFINITE李成種9月來台會粉絲　「一對一合照」門票開賣

蔡旻佑出戰《披荊斬棘4》　「許光漢也來應援」全場暴動

輕盈度假風格解析！編織手袋、短版洋裝穿出時髦鬆弛感

特大顆火烤鹽味腰果 無人工添加 共帶回24包

國際熱門新聞

克莉芙奪金　無視性別爭議完勝中國選手

游一半斷氣沒人發現　直播鏡頭全拍下

即／日外海規模6.8強震　北海道出現異常震域

比分被追上超不爽！中國女將用球狂砸對手

靠奪牌難賺錢！奧運選手下海OnlyFans賣肉

約會完坐床上　男友1行徑讓她冷感

她玩滑水道陰部撕裂　竟是「腿開開」惹禍

巴西62人客機墜！驚悚螺旋下墜影曝光

巴西61死空難！10人「1原因」逃死亡航班

阿根廷警方挖出「220m隧道」直通銀行保險櫃

即／一架客機在巴西聖保羅墜毀　機上62人生死不明

林郁婷爭金　IOC主席：她是女性有權參賽

31歲台灣男子在柬埔寨被抓！　長相、姓名直接被公開

冠軍女棋士用水銀毒害對手　過程全被拍

更多熱門

相關新聞

即／日外海規模6.8強震　北海道出現異常震域

即／日外海規模6.8強震　北海道出現異常震域

日本北部接近鄂霍次克海地區，在當地時間10日中午發生規模6.8地震，北海道和東北地區能感受到輕微搖晃，最大震度為3，目前未發布海嘯警報。

韓反貪腐調查官輕生亡：違背良心很痛苦！

韓反貪腐調查官輕生亡：違背良心很痛苦！

憂地震！日人「搶購瓶裝水」貨架掃空

憂地震！日人「搶購瓶裝水」貨架掃空

日本警戒南海海槽地震　將發布每日彙報

日本警戒南海海槽地震　將發布每日彙報

韓射擊銀牌女將昏倒　送醫畫面曝光

韓射擊銀牌女將昏倒　送醫畫面曝光

關鍵字：

日韓要聞北韓朝鮮金正恩

讀者迴響

熱門新聞

羅時豐才剛宣布YT影片全下架　姪子發聲了

謝忻嗆阿翔「正宮Grace發聲了」！53字吐心情

知名餐飲大亨偷吃生子　正宮崩潰求離婚

運動史上唯一「桌球傳奇」　她曾為台灣、中國拿下奧運獎牌

中國舉重選手「奪金後就不上場」　他嗆傲慢遭網轟

快訊／炎亞綸七夕點頭認愛了！　「穩交3年半」

克莉芙奪金　無視性別爭議完勝中國選手

羅時豐突聲明「78萬YT頻道影片全下架」

下周又有颱風接力「可能不只一個」　專家揭時間點：下周二、三　

游一半斷氣沒人發現　直播鏡頭全拍下

羅時豐侄子「粗口回應」影片下架　照片被遮蔽

車聚癱瘓國道休息站！　人潮驚見大咖明星

水煮蛋怎煮才不會黏殼？內行教0失敗妙招

應召女曝嫖客奇葩要求：氣到吵起來

即／日外海規模6.8強震　北海道出現異常震域

更多

最夯影音

更多

王昶「金牌戰爆紅」認有女友了！　自嘲模仿「無挑戰苦笑」粉笑瘋

莊智淵培養出「柚子」　談下一步：看能否再產個鳳梨

小哈利初舞台演唱〈情非得已〉　伊能靜.庾澄慶「同框」為他應援！

碎唸高承睿「皮蛋豆腐要攪」迷因瘋傳　莊智淵解答正確吃法！

女駕駛違規左轉！騎士遭撞「噴5圈重摔」慘死　她下車只顧看車頭

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面