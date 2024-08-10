金正恩「抱女童」露燦笑！二訪災區展現高度親和力　謝絕國際援助

▲金正恩搭乘綠皮專用列車探訪災區，抵達平安北道義州郡。（圖／翻攝自朝中社）

記者羅翊宬／編譯

第3號颱風「凱米」的殘留水氣、加上梅雨季滯留鋒面，導致鴨綠江氾濫成災，北韓（朝鮮）平安北道、慈江道、兩江道淪為重災區。為此，北韓最高領導人金正恩再度搭乘專用綠皮列車北上勘災，不僅給當地災民帶來糧食和生活用品，更宣布將災民1萬5千人載回平壤安置。不過，金正恩也再度婉拒國際救助。

根據北韓官媒《朝中社》，金正恩本月8、9日再度搭乘專用的綠皮列車，前往平安北道義州郡探訪災民，列車上載送著一箱又一箱的白米、生活用品、給孩童們的零食。當抵達災區後，金正恩造訪用來安置災民的帳篷，並主動擁抱受災戶的未成年子女，讓孩童們躺在膝蓋上。這些災民被安置在臨時搭建的帳篷內，必須承受著酷暑。

▲金正恩搭乘綠皮專用列車探訪平安北道義州郡，在列車前發表演說。（圖／翻攝自朝中社）

金正恩表示，由於鴨綠江流域的災區範圍廣闊，如果要重建洪災中損壞的房屋、修復基礎建設，最少必須要2至3個多月的時間，也因此他決定將年老的長輩、病患、服役時受傷的軍人、孩童和其母親接回平壤安置。

統計指出，準備被接回平壤的災民當中，學齡前孩童有2198人、學生4384人、銀髮族4524人、傷兵265人、孩童的母親4096人，總計災民數為1萬5400人，預計將由朝鮮勞動黨中央委員會指揮災民安置作業，並安置在4.25旅館和閱兵訓練基地等。

從北韓官媒公開的相片中可以看到，金正恩抵達災區後在綠皮專用列車前進行演說，而列車運送一箱又一箱的物品，包括糧食、寢具、衛生用品、剪刀和針線等生活必需品。

▲金正恩將箱子內的糖果餅乾分給災區孩童，並擁抱女童。（圖／翻攝自朝中社）

自從北韓鴨綠江流域發生嚴重洪災後，包括聯合國兒童基金會、中國、俄羅斯皆表示願意伸出援手，就連南韓政府也於本月1日表示願意透過大韓紅十字會提供必要的救援物資。對此，金正恩強調「自力更生」，謝絕來自國際社會的善意。

南韓《韓聯社》分析，金正恩親自造訪安置災民的帳篷，不僅將衣服和零食主動交給孩童，甚至還讓孩童主動躺或依靠在自己的膝蓋，而他在大熱天下解開衣釦、臉上流著汗，親切和災民們在帳篷前聊天，試圖展現出愛民且親民的形象。

▲金正恩展現高度親和力。（圖／翻攝自朝中社）

據悉，此次是自從新義州、平安北道發生洪災以來，金正恩第2次親自造訪災區，上一次他於7月28至30日造訪時，不僅搭乘黑色豪華休旅車前往淹水處、坐在現場指揮軍用直升機救出受困災民，甚至在災區搭乘汽艇乘風破浪，營造其愛民形象。