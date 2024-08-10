拜託在巴黎國人進場應援林郁婷　她驚喜曝「加油團已130人↑」

▲胡采蘋喊話在巴黎的國人買票進場聲援林郁婷金牌戰。（圖／翻攝自IG／boxing_ting）

記者鄺郁庭／綜合報導

「台灣拳后」林郁婷遭捲入性別爭議，令國人氣憤不已。財經網美胡采蘋昨（9）日下午在粉專發文，「拜託大家本週有在巴黎的人，可以去現場幫林郁婷加油」，直呼「不要讓台灣的女兒被欺負！」今日她則透露，巴黎加油團現在已經有130人了，「昨天晚上才70+」、「我們不會讓林郁婷一個人面對這些霸凌！」

胡采蘋9日下午先是在粉專「Emmy追劇時間」喊話，「拜託大家本週有在巴黎的人，可以去現場幫林郁婷加油，她只有我們了！台灣人挺台灣人，不要讓台灣的女兒被欺負！」隔了約一個小時左右她又PO文，指出已經有70人台灣大團自組「林郁婷加油團」，「金牌戰聲勢浩大！購票網頁非常卡，目前225歐還有票，請大家耐心重刷。」

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她也透露，有人一次就刷了18張票，還有朋友看完電視轉播很激動，說走就走要飛巴黎看奧運，對方也買到票了。另外，還有人在瑞士的台灣人跟她分享要到「Olympic Ticketing app」搶票比較容易。

這讓胡采蘋感動不已，「看起來不是只有在法國的台灣人會去現場耶！」「郁婷加油！台灣加油！在歐洲的大家一起去現場陪她，不要讓林郁婷一個人！我們也會爬起來看電視集氣～」今天上午她也更新進度，「巴黎加油團現在已經130+了，昨天晚上才70+，西歐台灣人正在強力集結中！我們不會讓林郁婷一個人面對這些霸凌！」

貼文吸引眾人狂讚，「台灣的女兒挺起來」、「謝謝巴黎加油團」、「有加油團群組嗎，怎麼知道總共有幾人要去？我還沒加」、「台灣加油團人數越來越多真是太讚！也真心建議，如果有可能的話，進到會場去看能不能夠有九宮格位置的坐法。想要舉牌加油的，就坐在中心點，這樣或許能比較防備那些存有惡意，想要奪取損壞我們標語甚至台灣圖形的奇怪人士！」