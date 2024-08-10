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冠軍神帽推出「麟洋配」限量版　人龍再現！順澤宮再加碼3千頂

▲順澤宮發送限量版「麟洋配」台灣No.1宮廟，人龍再現。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲順澤宮發送限量版「麟洋配」台灣No.1宮廟，人龍再現。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

為了祝賀國家隊英雄為台灣爭光，彰化埔鹽順澤宮製作以「麟洋配」為元素的限量2000頂冠軍宮帽，自10日起每日發放500頂，消息傳開後，今日已超過2000人湧入，甚至有自行車隊昨夜就從台北出發，也有一家人凌晨從高雄開車北上，都是為了領這頂「台灣No.1」的冠軍帽，結果不到1小時就被領光，廟方已緊急加碼3000頂，預計下周末發放。

▲順澤宮發送限量版「麟洋配」台灣No.1宮廟，人龍再現。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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▲順澤宮發送限量版「麟洋配」台灣No.1宮廟，人龍再現。

2019年9月，挪威選手艾登戴上彰化埔鹽順澤宮的宮帽，成功奪得鐵人三項賽冠軍，瞬間讓這頂宮帽與順澤宮躍上國際版面。

另一方面，和順澤宮頗有淵源的宋明哲，現任職內政部消防署，原本是軍人，後來轉職擔任彰化縣消防局第三大隊埔鹽消防分隊消防人員，自費百萬、耗時2年半，獨立研發「水面作業型遺體袋」等多項救難裝備，與王齊麟、李洋一同獲選中華民國第60屆「十大傑出青年」，當時他就送給李洋和王齊麟「冠軍宮帽」，麟洋也不負所望再奪奧運金牌。

▲宋明哲與麟洋手持埔鹽順澤宮冠軍帽合照。（圖／「十傑」宋明哲提供）

▲「十傑」宋明哲與王齊麟戴冠軍帽合照。（圖／「十傑」宋明哲提供，以下同）

▲宋明哲與麟洋手持埔鹽順澤宮冠軍帽合照。（圖／「十傑」宋明哲提供）

▲「十傑」宋明哲與李洋持冠軍帽合照。

順澤宮於8日清晨宣布，將於今天（10日）早上開始，每天限量發放500頂以「奧運羽球男雙金牌麟洋配」為主題的宮帽，並表示，每一個「奪冠」的背後，並非僅僅依賴偶然或運氣，而是源自於堅持與努力。

廟方強調，他們相信這份祝福會帶來力量，此次的「台灣No.1」麟洋配宮帽為限量製作，今天來的人潮踴躍，每日500頂分為上午下午2時段發放，但上午不到1小時就送完，已經再加碼3千頂，將於下周末起發送，希望與大家一同分享這份榮耀與喜悅。

▲順澤宮發送限量版「麟洋配」台灣No.1宮廟，人龍再現。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲順澤宮發送限量版「麟洋配」台灣No.1宮廟，人龍再現。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲順澤宮發送限量版「麟洋配」台灣No.1宮廟，人龍再現。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲順澤宮玄天上帝。

▼順澤宮主委魏信顧與總幹事陳守欽。

▲順澤宮發送限量版「麟洋配」台灣No.1宮廟，人龍再現。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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