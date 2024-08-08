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社會 社會焦點 保障人權

外遇持刀追砍兒！兄妹淚訴「母做4份工養孩」　法官判免扶養爛爸爸

▲▼家暴,暴力,虐待,兒童。（示意圖／Pixabay）

▲北部一對兄妹指控父親在他們年幼時期外遇，且曾持菜刀追殺，向法院聲請要求免除或減輕對父親的扶養義務。（示意圖／Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

父親節不總是喜慶時光！北部一對兄妹控訴父親婚後屢次外遇，未盡人夫、父親責任，令人心寒的是，目睹父親對母親施暴，雖挺身而出保護，反被激動父親持菜刀追砍，讓全家陷入痛苦，離婚後，甚至不聞不聞，母親則拚命打4份工，含辛茹苦養活2個孩子，成年後的兄妹倆決定向法院聲請免除或減輕對父親的扶養義務，士林地院准了。

兄妹倆指出，爸爸阿強（化名）性情暴躁，經常在兩人和母親阿芬（化名）面前摔物品、對母親打罵，小學時，哥哥見到父母發生激烈吵架，想勇敢地試圖保護母親，卻被爸爸無情持菜刀追砍，逃出家門，爸爸甚至一路追，直到鄰居出面制止才未釀傷害，但當時已留下極大陰影，多年來飽受心靈折磨。

兄妹倆也表示，媽媽考量到2人安全，以及爸爸長期未負擔家庭生活費用，決定在2007年離婚，單獨監護孩子監護權。離婚後爸爸就像消失一樣，全靠媽媽辛勞做4份工，勉力養活全家，而2人也為減輕母親負擔，辦理學貸，在成長過程期間箇中辛酸實難以筆墨形容，如果還要讓2人承擔對父親撫養義務，實在不公平，故要求免除對父親的扶養義務。

消失多年的阿強在法院不滿地說「我不同意聲請，若沒有養兄妹倆，自己怎麼會負債」，甚至表示自己每月有支付3000元支應孩子學費。

阿芬出庭作證哽咽回憶，離婚後的阿強不僅從未回家給錢，還跟著她索取，婚內經常侮辱她，說她胖得像豬一樣。她回憶兒子被丈夫持刀威脅，孩子甚至不敢回家悲傷地問：「為什麼爸爸不像個爸爸，我就像單親一樣？」聽在耳裡讓她心痛不已。

法官認為阿強雖一再聲稱自己有扶養兄妹倆，但事實上，未成年子女與父母共同生活時，其日常開支通常由和他們同住的父母來負擔，這是一般情況下的常態，而阿強若未與子女同住，卻主張已按期支付了扶養費，這就需要提供具體的證據來證明，況且阿強至今未提出任何實際證據證明，離婚後確實定期支付了扶養費，因此認空口的辯解無法被相信。

士林地院認為，阿強在離婚前已與妻兒分居，當時孩子仍在國小和國中階段，之後也未負擔任何扶養費，所有的扶養責任都由阿芬一人承擔，直到孩子成年，若還強迫兄妹倆承擔對阿強這種長期感情疏離的扶養義務，顯然不公平，故准許兄妹倆要求免除對阿強的扶養義務。

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