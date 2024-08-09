台小選手「吃辣條」搭陸動車　兩岸棒球小子體驗土樓奧妙

記者任以芳／福建龍岩報導

「東森盃海峽兩岸(連城)少年棒球邀請賽（U12）」完美閉幕，來自兩岸小選手昨8日開啟福建歷史文化之旅，參訪第一站來到世界文化遺產永定土樓，同時體驗舞獅、打鼓、做糍粑等客家文化。今（9）日小朋友首次搭大陸動車前往廈門，旅途中還有小朋友邊吃大陸零食辣條，一邊欣賞窗外風景。

▲兩岸小選手一起搭動車參加歷史文化之旅 。（圖／記者任以芳攝，同下）

「東森盃海峽兩岸(連城)少年棒球邀請賽（U12）」由東森新媒體暨東森文化基金會董事長王令麟，帶領台灣4校少棒隊百人團赴陸進行8天7夜交流。來自台灣台中萬豐小學棒球隊、桃園大勇小學棒球隊、台東紅葉小學少棒隊、花蓮光復小學棒球隊從4日到7日先棒球交流賽，昨8日起開啟歷史文化之旅，包括連城實驗小學小選手陪同旅行。

今天清晨6點，「東森盃」所有兩岸小選手一起前往龍岩車站，台灣小朋友們十分興奮，即將體驗搭乘大陸動車，進入車站大廳後，孩子們十分好奇觀望，對號入座後，開啟首次動車之旅。

花蓮紅葉國小小選手分享，「自己第一次來大陸也是第一次搭動車，座位每一排數量以及車速跟台灣高鐵差不多，乘車環境還蠻舒服的。」

來自桃園大勇國小小選手已經開啟快樂郊遊模式，每個人都有一包辣條。小朋友開心地分享，「這是教練買給我們的。」一邊吃大陸最流行的零嘴辣條，一邊欣賞窗外風景。

▲台灣小朋友搭動車吃辣條 。

小朋友也分享，「在台灣同學都有吃辣條，很早就知道大陸零食辣條很好吃，剛好這趟來大陸可以買來吃。」

至於問到搭動車感想？有小朋友說，「跟台灣不一樣，台灣沒有檢查（安檢）。」台灣捷運之前有發生意外，這樣比較安全。

本屆「東森盃海峽兩岸(連城)少年棒球邀請賽」除了讓兩岸小選手「以球會友」，球賽結束後，特地安排台灣與大陸小朋友一起體驗客家文化與城市風情。

昨天8日，小朋友一起去土樓參訪，一口氣看了各種造型土樓，像是超過280年歷史的「慶雲樓」，目前是世界上最大的方形土樓，直到現在還有居民在裡面生活，讓小朋友感到不可思議，「這個老的土樓保存完整，還有養狗、雞，以及水電設備、家電。」

▲永定土樓王子-振成樓。

來到「土樓王子-振成樓」，超過百年圓形土樓保存完好，一磚一瓦都是與百年歷史相遇，許多小朋友專心聽講解，全聽進心裡。

桃園大勇國小杜宇承先說，「我覺得很壯觀，土樓跟台灣文化有很大差別。」他的同學王佑恩分享自己剛好是客家人，很認真看了王氏歷史由來。

▲桃園大勇國小球隊小選手林羿宸。

同校的林羿宸受訪時說，「我還是覺得實際參觀比較好。」問到對土樓印象，他也分享，之前有聽過土樓原來是緣圓形的，只有三樓有窗戶，因為要防止土匪來搶劫。」

結束永定土樓之旅，兩岸小朋友前往南靖參訪另一座歷史超過百年的木造土樓「龍昌樓」，外觀是圓形，1916年年由華僑商人建造，早期是民居，隨著人口外移沒落後，當地居民與政府中新翻修。

直到2018年「龍昌樓」轉型做文化體驗旅遊，專做「客制化」包場，現在有不少知名國內外品牌都會在土樓辦活動，很有穿越時空氛圍。

「東森盃」歷史文化參訪團也特地安排小朋友們在「龍昌樓」學習舞獅、打鼓、做糍粑等客家文化體驗，晚上一起圍爐吃客家菜，孩子們還互相飆歌，留下一個特別難忘土樓夜回憶。