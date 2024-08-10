東森盃／試飛無人機、太空體驗　兩岸少棒小將科技探索之旅

▲東森盃兩岸少棒小將至廈門誠毅科技探索中心體驗1:1太空艙感到相當新奇。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者林璟倩／福建廈門報導

東森盃兩岸少棒小將今(8/10，週六)前往廈門誠毅科技探索中心及廈門集美閩臺研學基地進行航太體驗及AI科技學程，充滿探索精神及科技體驗的研學行程，也是小朋友們最為期待的交流活動。

▲少棒小將們開心的說要上太空。

▲誠意科技探索中心內許多太空裝置超吸睛。

誠毅科技探索中心是福建省內最大的科技館，同時也是大陸首座航太科普教育基地，館內分為航太、航海、天文及防震減災等四大主題，其中又以航太領域最具代表性，不僅展示1:1比例的神舟飛船及天宮1號模型，讓小朋友可以一窺太空人的工作及生活型態，館內更設置了「勇敢者的遊戲」，一座高達3層樓的巨型雙螺旋溜滑梯，體驗速度的快感，深受大人小孩喜愛。

▲航太主題吸引小朋友目光，大家一起觸控發射火箭。

▲▼走入太空艙讓小朋友都覺得很新鮮。

▲台中萬豐國小張皓翔、潘宥辰、李英豪挑戰巨型螺旋溜滑梯。

首次參觀太空船的台東紅葉國小林荿穠、黃于安及李昕哲開心的表示：「看到裡面有太空人的睡袋、還有很多機器和按鈕，覺得很新鮮」、「太空人很帥」、「以後想把棒球打到外太空」；而剛完成3層樓巨型螺旋溜滑梯挑戰的台中萬豐國小張皓翔、潘宥辰、李英豪則興奮地表示：「超長的溜滑梯很刺激」、「以前在台灣有玩過，兩邊都一樣好玩」、「很開心可以來到這邊參觀這麼有趣的東西！」其中，張皓翔還說，雖然自己有點懼高症但是太好玩了，讓他意猶未竟想再玩一次。

▲小朋友們都是第一次嘗試操作無人機，覺得頗有難度。

下午，兩岸少棒小將前往廈門集美閩臺研學基地學習操控無人機及動手製作DIY模型飛機，期待已久的棒球小將們皆躍躍欲試，努力嘗試操作無人機完整繞行一圈並通過閘口、回到停機坪。

大勇國小何彥呈分享：無人機操控體驗非常有趣，是他這次行程中最期待的部分，在操作無人機的過程中，可以透過手機看到無人機的視角，包括觀眾和障礙物等，讓他覺得非常新奇，但他也坦言實際操控起來比想像中更難，很希望以後可以完整學會操作無人機，想和爸爸媽媽出遊時記錄下旅途中的美好風景。

▲▼小朋友嘗試自己動手做飛機模型。

▲完成手作飛機模型之後孩子們立刻拿起自己的作品試飛。

孩子們也透過無人機科研課程了解相關應用，並自己動動手製作DIY模型飛機，作品完成後，兩岸小將迫不及待的進行小比賽，有孩子一起飛就落地、也有孩子順利飛很遠贏得歡呼，眾人在研學基地留下難忘的回憶。此次活動讓兩岸少棒小將親身感受航太科技的魅力與AI科技的應用，開啟了對太空和AI科技的無限想像，不僅滿足了他們的好奇心也點燃對新事物的熱情。

▲參觀廈門動物園、探索鼓浪嶼 兩岸孩子感情更升溫。(採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝盛帆)