疫情後首個陸客團抵馬祖！旅行業者：未來還會有更多團

▲陸客團搭乘小三通前往馬祖。（圖／翻攝中新社）



記者蔡紹堅／台北報導

疫情之後首個陸客旅遊團9日上午搭乘小三通抵達馬祖福澳碼頭，據了解，該團共有7人，是透過馬祖的旅行社協助申請，將在馬祖停留3天2夜。馬祖的旅行業者也透露，之後還會有更多陸客團來到馬祖旅遊，目前已經在彙整資料。

據了解，該團共有7人，為1名領隊及6名旅客，9日上午搭乘小三通「安麒6號」輪從福州馬尾的琅岐碼頭出發，抵達南竿的福澳碼頭，將停留3天2夜，於星期日返回大陸。

根據《中新社》報導，旅遊團的團員王女士表示，這是她第一次去馬祖遊玩，「從這裡坐船去馬祖只要80分鐘，很便捷，我很期待這次旅行！」

該團以旅遊團的申請模式來到馬祖，協助申請的龍福旅行社表示，大陸的旅行社先將團員資料彙整，再由他們向移民署遞件申請，「這次作業流程大約一周，相當順利。」

龍福旅行社還透露，之後還會有更多陸客團來到馬祖旅遊，目前他們已經在整理資料。

此外，知情人士也指出，其實我方一直都歡迎陸客團，只要對方遞件申請就可以來，因此關鍵是在大陸肯不肯放人，「這次這一團的確有特別的象徵意義。」

大陸文旅部副部長饒權今年4月28日與國民黨立委一行人會面時宣布，大陸將率先恢復福建居民前往馬祖旅遊，並在平潭開往台灣的海上客運直航復航之後，繼續恢復福建居民前往台灣的團隊旅遊。