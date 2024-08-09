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社會 社會焦點 保障人權

小三通水客「禁菸區抽菸」被制止！惱羞暴打運將　2人扭打成一團

記者林名揚／金門報導

金門水頭商港旅客服務中心9日上午發生一起肢體衝突事件。一名以小三通跑單幫為生的廖姓「水客」在大廳門口階梯上公然抽菸，遭王姓計程車司機勸阻，廖男卻不聽勸，反而惱羞成怒追打王男。雙方扭打成一團，最後在旁人的勸架下才停止這場紛爭。

▲小三通發生打架事件。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

▲小三通發生打架事件。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

金門縣港務處表示，廖男此舉已違反「菸害防制法」與「社會秩序維護法」，將函送主管機關查辦。民眾指出，廖男幾乎每天都在水頭旅服中心出現，並非第一次在禁菸區抽菸。他明明有設置吸菸區，卻貪圖方便在禁菸區抽菸，並在被勸阻後暴走打人，行為不可取。

目擊旅客表示，廖男一路追著王男跑進大廳內，雙方在門口打了起來，嚇壞一旁民眾。過程中並未見到港警出來維持秩序，反而是旁人見狀上前勸架將兩人拉開才避免事端擴大。

▲小三通發生打架事件。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

有常搭船往返金廈兩地的民眾透露，經常看到水頭出境大廳現場沒有警察執勤的狀況，不知道是不是警力不足所致。他們擔心，若小三通增航後，人潮更加洶湧，治安問題將更多。

金門縣港務處長許嘉興表示，已調閱監視器畫面求證並釐清相關規定，將依法函送主管機關查辦。對於民眾發生爭執當下無警力介入維持秩序方面，警政署金門港中隊表示，事發當時因正好有民眾請求現場值勤人員協助處理事務，因而未能及時發現紛爭介入處置，將進行檢討與改善以防止類似事件再發生。

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