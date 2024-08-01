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無力負擔陸醫藥費！2男急需返台就醫　金門紅十字會伸援手

▲▼ 2名赴陸台胞有返台就醫需求，金門紅十字會協助搭小三通抵達金門。（圖／記者林名揚翻攝）

▲2名男子有返台就醫需求，金門紅十字會協助搭小三通抵達金門。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、黃資真／金門報導

61歲李姓男子赴陸旅遊回程時身體不適，緊急送醫檢查發現有肝惡性腫瘤以及失血性休克；另名在大陸居住20多年的55歲謝姓男子突發左側大腦動脈狹窄性腦梗死送醫，為了返台做治療，昨(7/31)日透過金門紅十字會協助下，搭乘小三通船班抵達金門，將安排醫療軍機後送台灣醫治。

金門紅十字會指出，61歲李姓男子到大陸旅遊探親6天，要回台時突發身體不適，住進福建醫科大學附屬協和醫院，經診斷為上消化道出血、肝性腦病、肝惡性腫瘤、急性失血性貧血、失血性休克、肝硬化伴食管胃底靜脈曲張。目前急需接回台灣做更進一步的治療，但家屬焦急表示，光一天醫療費用近2萬元人民幣，無力負擔。

 ▲▼ 2名赴陸台胞有返台就醫需求，金門紅十字會協助搭小三通抵達金門。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼李姓男子因突發疾病需返台治療，但家屬無力負擔醫療費。

▲▼ 2名赴陸台胞有返台就醫需求，金門紅十字會協助搭小三通抵達金門。（圖／記者林名揚翻攝）

另一位55歲的謝姓男子居住大陸20多年，於7月間身體不適住進東莞康華醫院，經診斷為左側大腦動脈狹窄性腦梗死、高血壓、2型糖尿病伴神經系統併發症、高脂血症、雙側頸動脈竇部斑塊形成、脂肪肝等，同樣也有返台需求。

金門紅十字會接到二位病患獲家屬請求後，通報海基會，並請廈門市紅十字會協助通報廈門五通碼頭口岸相關單位，並視病患與隨行家屬需求代為申請小三通許可證件。同時也發函請署立金門醫院(請派救護車、護理)、移民署金門國境隊、水頭港消防分隊、陸委會金門服務處、疾管處金門辦事處、高雄關稅局金門辦事處、金門港務處 水頭區、金門港警所水頭勤務組、第九岸巡隊(總隊部) 等單位於通關時提供必要協助。

▲▼ 2名赴陸台胞有返台就醫需求，金門紅十字會協助搭小三通抵達金門。（圖／記者林名揚翻攝）

▲謝姓男子住在大陸20多年，因病返回台灣。

7月31日金門縣紅十字會由副會長林再求、理事蕭偉權、監事許秋霖、總幹事呂忠飛，以及理事黃國卿、監事陳森照、副總幹事吳志鵬搭船前往廈門准備接人，1日中午會同家屬搭乘12時30分的小三通客輪「新武夷」護送病患返回金門，分別由在碼頭岸邊待命的水頭港消防分隊、金門醫院的救護車，將病患送往衛生福利部金門醫院觀察，等待後送台灣治療。

昨日到場關心人道醫療救援情形的海基會金門行政協調心中專員蔡承棧說，在大陸的台商協會有150多個，平日類似這種人道救援的工作，一般都是由海基會這邊出錢，紅十字會出動人員赴大陸協助接送，也感謝各單位的協助與通融讓整個醫療救援工作進行得很順利。

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