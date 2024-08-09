肇事駕駛下場大不同！撞死警察10萬交保　撞死客運司機獲無保請回

記者劉人豪／綜合報導

桃園市警局交通大隊楊梅分隊吳姓員警，昨（8）日騎車上班途中，遭違規左轉轎車直接迎面撞上亡，警方依過失致死罪將肇事的陳姓駕駛移送偵辦，桃檢檢察官諭知10萬元交保候傳；另7日新北市也發生一起違規左轉撞死人事件，67歲周性女駕駛撞死27歲陳姓客運司機，警方訊後將周女依過失致死罪移送至新北地檢署，檢察官訊後將周女請回，沒有交保或任何強制處分。

▲桃園市警察交通大隊吳姓員警上班時，遭違規左轉轎車撞擊，傷重送醫不治，圖為案發現場。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

39歲的吳姓員警8日清晨6時35分左右，騎機車從桃園區住處前往楊梅交通分隊上班，行經中壢區高鐵南路三段、聖德路一段路口直行時，遭違規左轉轎車猛烈撞擊，吳員當場被撞飛，因傷勢過重宣告不治，警方將肇事的陳男帶回分隊偵訊，訊後依過失致死罪嫌移送桃檢偵辦，桃檢檢察官初步訊問後諭知10萬元交保候傳。

▲客運司機上班途中遭違規車輛撞死。（圖／記者戴上容翻攝）

而7日在新北市同樣發生違規左轉撞死人事件，上午9時許，周姓女駕駛從有直行標線的車道上左轉彎，撞上騎車準備上班的27歲陳姓客運司機，陳男騰空飛起再重摔地面，人也因此翻滾5圈後、噴飛20多公尺後重摔在地，送醫後傷重不治。林口警方訊後將周女依過失致死罪移送至新北地檢署，經檢察官訊後將周女請回，沒有交保或任何強制處分。