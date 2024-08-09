1至7月大型車交通事255件19人亡　屏縣警局連3天違規取締專案

▲屏東縣政府警察局8月12日至14日執行大型車違規取締專案 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣里港鄉最近發生1起大型車輛交通事故，造成機車騎士死亡之憾事；鑑於大型車有內輪差及視線死角等盲點，每當在道路上行駛時，若是稍有不甚撞擊車輛或行人時，往往會造成民眾生命、身體、財產之嚴重傷害。為減少大型車衍生之交通事故，屏東縣政府警察局規劃於8月12日至14日執行大型車違規取締專案，強化大型車違規攔檢稽查力道，積極防制交通事故發生。

據屏東縣政府警察局統計，113年1月至7月大型車涉入交通事故計發生255件，造成19人死亡、236人受傷，與112年同期發生206件，10人死亡、196人受傷相比，增加49件，死亡增加9人、受傷增加40人。

經警察局分析轄內大型車輛違規行駛路線及各項交通違規態樣與熱時熱點，重點取締項目包括「超速」「酒駕」、「闖紅燈」、「無照駕駛」及「行駛禁行路段」等違規行為，專案期間，員警攔查大型車輛時，除針對動態違規及車體違規舉發外，也向大型車司機宣導內輪差、駕車勿使用手機等安全觀念，藉由宣導與執法並行，以期降低大型車事故造成之傷害。



警察局長戴台㨗呼籲，大型車因車體長、車身重，車體四周均有死角及盲點，轉彎或變換車道時的靈活度也相對較低，常因視野死角與內輪差影響肇事，因此民眾駕車行駛道路時，切記與大型車輛保持安全間隔與距離，以避免因大型車之視覺死角及內輪差，而發生交通事故；警察局也將持續規劃大型車違規取締勤務，展現警方執法決心。